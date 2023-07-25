القائمة الكاملة لأفلام المسابقة الرسمية بمهرجان فينيسيا السينمائي

كشفت إدارة مهرجان فينيسيا السينمائي ملامح الدورة الـ80 من فعالياتها التي تنطلق في الفترة من 30 أغسطس إلى 9 سبتمبر المقبل، وتشهد الدور الحالية تنافس 23 فيلمًا على جوائز الأسد الذهبي في المسابقة الرسمية للمهرجان، بينما وقع الاختيار على فيلم «Comandante» إخراج إدواردو دي أنجيليس، لافتتاح فعاليات المهرجان.

وتتسع قائمة الأفلام المشاركة في المسابقة الرسمية لمهرجان فينيسيا السينمائي لتتضمن:

- «Adagio» إخراج ستيفانو سوليما (إيطاليا)

- «The Beast» إخراج برتران بونيلو (فرنسا)

- «Comandante» إخراج إدواردو دي أنجيليس (إيطاليا)

- «Dogman» إخراج لوك بيسون (فرنسا)

- «El Conde» إخراج بابلو لاراين (تشلي)

- «Enea» إخراج بيترو كاسيليتو (إيطاليا)

- «Evil Does Not Exist» إخراج ريوسوكي هاماجوتشي (اليابان)

- «Ferrari» إخراج مايكل مان (الولايات المتحدة الأمريكية)

- «Finally Dawn» إخراج سافيريو كوستانزو (إيطاليا)

- «The Green Border» إخراج آقنييسكا هولاند (التشيك \ بولندا)

- «Holly» إخراج فين تروش (بلجيكا)

- «Hors-Saison» إخراج ستيفان بريز (فرنسا)

- «Io Capitano» إخراج ماتيو جاروني (إيطاليا)

- «The Killer» إخراج ديفيد فينشر (الولايات المتحدة الأمريكية)

- «Lubo» إخراج جورجيو ديريتي (إيطاليا)

- «Maestro» إخراج برادلي كوبر (الولايات المتحدة الأمريكية)

- «Memory» إخراج ميشيل فرانكو (الولايات المتحدة الأمريكية)

- «Poor Things» إخراج يورجوس لانثيموس (المملكة المتحدة)

- «Priscilla» إخراج صوفيا كوبولا (الولايات المتحدة الأمريكية)

- «Origin» إخراج آفا دوفيرناي (الولايات المتحدة الأمريكية)

- «The Promised Land» إخراج نيكولاج أرسيل (الدنمارك)

- «The Theory of Everything» إخراج تيم كروجر (ألمانيا)

- «Woman Of» إخراج مالجورزاتا سزوموسكا (بولندا)

أعضاء لجنة تحكيم الدورة 80 من «فينيسيا السينمائي»

وتتضمن لجنة تحكيم المسابقة الرسمية بمهرجان فينيسيا السينمائي، والتي يترأسها المخرج الأمريكي داميان شازيل، والممثل الفلسطيني صالح بكري، والمخرجة النيوزيلندية جين كامبيون، والمخرجة الفرنسية ميا هانسن لوف، والمخرج الإيطالي جابرييل ماينيتي، والمخرج والكاتب البريطاني مارتن ماكدونا، والمخرج الأرجنتيني سانتياجو ميتري، والمخرجة الأمريكية لورا بويتراس، إضافة إلى شو تشي، ممثلة وعارضة أزياء من تايوان وهونج كونج.