إنشاء 200 مدرسة داخل المصانع والمزارع لتأهيل الطلاب لسوق العمل

أكد الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم، أن برنامج التعليم المزدوج، الذي يقوم على التعلم والتدريب في بيئة العمل، والذي تنفذه وزارة التربية والتعليم بالتعاون مع القطاع الخاص، يهدف إلى تخريج فنيين مؤهلين وقادرين على المنافسة في سوق العمل.

إنشاء 200 مدرسة داخل المصانع و المزارع

وكشف وزير التعليم، في بيان له منذ قليل، عن إنشاء 200 مدرسة داخل المصانع أو المزارع لتدريب الطلاب بالتوازي مع التعليم، مشيرا إلى أن برنامج «مشواري» الذي تنفذه وزارة الشباب والرياضة، بالشراكة مع يونيسف، يهدف إلى تحسين وصول الشباب إلى المعلومات وتنمية مهاراتهم، ويشمل ذلك المهارات الحياتية، ومهارات ريادة الأعمال، وخدمات التوجيه المهني، مشيرا إلى أن تجربة مصر في بناء الانسان تجربة رائدة حققت العديد من النتائج الإيجابية.

تنمية رأس المال البشري

وبالنسبة لأصحاب العمل وكيف يمكنهم توفير النوع الصحيح من التدريب الذي يستهدف تنمية رأس المال البشري في مؤسساتهم، قال «حجازي»، إن الدولة المصرية ممثلة في وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني تعمل على تقديم الدعم الفني لأصحاب الأعمال في تقديم عمليات التدريب، والتأهيل وإكساب المهارات، من خلال عدد من المبادرات، أهمها برنامج تنمية النشء الذي تنفذه يونيسف بالشراكة مع الحكومة المصرية والمنظمات غير الحكومية والقطاع الخاص.

ويهدف هذا البرنامج إلى تعزيز قدرة المراهقين والشباب على لعب دور أكبر في مجتمعهم، وتوسيع فرصهم للمشاركة المدنية، ويشمل ذلك توفير التعليم والتدريب المتميز، والمهارات الحياتية، ومهارات ريادة الأعمال، وخدمات التوجيه المهني، وبرنامج شباب للمستقبل الذي تنفذه الوكالة السويسرية للتنمية والتعاون بالشراكة مع منظمة العمل الدولية ويونيسيف، بحسب «حجازي».