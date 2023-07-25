ضبط 1000 لتر مواد بترولية في محطة وقود غير مرخصة بالمنوفية

نجحت حملة تموينية في مركز السادات بمحافظة المنوفية، في ضبط كميات من السولار والبنزين داخل محطة وقود غير مرخصة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وإخطار جهات التحقيق لمباشرة التحقيقات في الواقعة.

ضبط مواد بترولية في حملة تموينية بالمنوفية

وتمكنت الحملة في مركز السادات من ضبط محطة وقود عير مرخصة وبها 600 لتر سولار و400 لتر بنزين، وتم التحفظ على الكميات المضبوطة وتحرير محضر بها، وتم إخطار جهات التحقيق، ووضع المضبوطات تحت تصرفها.

وأكد عاطف الجمال وكيل وزارة التموين بمحافظة المنوفية، أن الحملات التموينية في مركز السادات نجحت في ضبط 1000 لتر مواد بترولية خلال حملات تموينية، داخل محطة وقود غير مرخصة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتم التحفظ على المضبوطات.

وأضاف وكيل وزارة التموين بمحافظة المنوفية، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن الحملات التموينية نجحت خلال الأسبوعين الأخيرين في ضبط كميات كبيرة من المواد البترولية في عدد من المراكز على مستوى المحافظة، مؤكدا أنه من بين الحملات التموينية ضبط 8 آلاف لتر مواد بترولية خلال الأسبوع الماضي.

تكثيف الحملات التموينية على الأسواق

وأوضح أن محافظ المنوفية وجه بضرورة تكثيف الحملات التموينية على الأسواق والمحال التجارية، والتعامل الفوري مع أي مخالفات، وإحالتها إلى جهات التحقيق، مشددا على أن الحملات المفاجئة في الصباح والمساء في القرى والمدن تهدف إلى ضبط الأسواق ومنع البيع بأزيد من السعر الرسمي في الأسواق، وضبط السلع والمواد غير الصالحة للاستهلاك الآدمي.