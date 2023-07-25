قائد القوات البحرية يلتقي نظيره العماني لبحث تعميق التعاون

استقبل الفريق أشرف إبراهيم عطوة قائد القوات البحرية المصرية، اللواء الركن بحري سيف بن ناصر بن محسن الرحبي قائد القوات البحرية السلطانية العمانية والوفد المرافق له خلال زيارته الرسمية لقيادة القوات البحرية بالإسكندرية والتي استمرت لعدة أيام.

بدأت الزيارة بعقد جلسة مباحثات ثنائية تناولت عددا من الملفات والموضوعات ذات الاهتمام المشترك في ضوء تنسيق الجهود والتعاون العسكري بين القوات البحرية المصرية والسلطانية العمانية الشقيقة لدعم علاقات الشراكة الاستراتيجية، ونقل وتبادل الخبرات بين الجانبين وتنسيق الجهود لمجابهة التهديدات والتحديات المشتركة فيما يتعلق بأمن واستقرار المنطقة وبما يتناسب مع دور مصر المحوري كقوة مؤثرة بالمنطقة.

وفي سياق متصل، قام قائد القوات البحرية المصرية ونظيره العماني بجولة تفقدية لعدد من الوحدات البحرية؛ شملت زيارة شركة ترسانة الإسكندرية للتعرف على إمكانيات الشركة وخبراتها الرائدة في إنتاج العديد من الوحدات البحرية، وكذلك مراحل بناء الفرقاطة طراز «ميكو»، وعدد من وحدات القوات البحرية للتعرف على أحدث منظومات التدريب والتسليح التي شهدتها القوات البحرية في الآونة الأخيرة.

ويأتي ذلك تأكيدا على الروابط التاريخية المتميزة بين القوات المسلحة المصرية ونظائرها من الدول الشقيقة والصديقة.