نائب محافظ القاهرة تتابع أعمال تطوير منطقة شق الثعبان بحي طرة

تابعت المهندسة جيهان عبدالمنعم، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، في جولة ميدانية موسعة، أعمال التطوير القائمة بالمدينة الصناعية بمنطقة شق الثعبان بنطاق حي طرة، لوضع اللمسات النهائية والتجميلية بمنطقة الكيلو الأول بداية من مدخل المدينة على طريق الأوتوستراد، وباقي الأعمال بالمناطق الأخرى.

جاء ذلك بحضور العميد ماجد فوزي، القائم بأعمال رئيس الجهاز التنفيذي لمنطقة شق الثعبان، والمهندسة جيهان جادو، رئيس حي طرة، وسيد أباظة، رئيس شعبة الرخام والجرانيت بمنطقة شق الثعبان، والمهندسة نورهان حسن، بالدعم الفني بالمنطقة الجنوبية، ومسئولي المرافق وممثلي الهيئة الهندسية وعدد من التنفيذين.

وأكدت نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، أن المنطقة الجنوبية تخطو بخطى سريعة وتسابق الزمن في تحقيق طفرة حضارية بالمدينة الصناعية بشق الثعبان، من خلال العمل على توفير وإمداد المنطقة بكافة الخدمات والمرافق، ووضع اللمسات النهائية لخطة التطوير بمنطقة شق الثعبان.

وشددت المهندسة جيهان، على متابعة الأعمال واستمرار الحملات اليومية للوصول إلى تحقيق الخطة الموضوعة للمنطقة الصناعية، طبقا للجدول الزمني، كما وجهت بضرورة التنسيق المستمر والدائم بين جميع أجهزة المرافق العاملة بالمنطقة من مياه و صرف صحي وكهرباء واتصالات ورصف الطرق، للانتهاء من كافة الأعمال طبقا لمراحلها وتسلسلها، لتتم الأعمال على الوجه الأكمل في إطار من التكامل والجودة العالية.

مدخل شق الثعبان

وتفقدت نائب المحافظ، مدخل مدينة شق الثعبان، لمتابعة مداخل ومخارج المدينة من خلال معاينة مواقع وضع الأحواض للمزروعات والبلدورات والإنترلوك، إلى جانب متابعة أعمال رفع كفاءة وصيانة وأعمال الكهرباء بالمدخل واللاند سكيب عبر مراعاة الجانب الجمالي.

شملت الجولة متابعة أعمال الرصف والأرصفة على جانبي الطريق وبالجزيرة الوسطى والموقف الفعلي لكافة المرافق بالمنطقة مع مراعاة خطوط التنظيم في كافة أعمال التطوير لخروج الأعمال بالمظهر الحضاري اللائق، لتتماشى مع أعمال التطوير القائمة بالمنطقة برمتها.

جدول زمني

وتابعت نائب المحافظ، أعمال رفع كفاءة واجهات المصانع والمعارض، من خلال اعتماد ألوان للدهانات موحدة وتصميمات للافتات طبقا للتصميم المعتمد، ليتماشى مع أعمال التطوير القائمة، حيث تم استعراض الوضع الحالي لكافة المصانع بالكيلو الأول والتوصيات المقترحة لرفع كفاءة الواجهات، مع تحديد الجدول الزمني للانتهاء من الأعمال بالتنسيق والتعاون المشترك مع أصحاب المصانع والمعارض.

يذكر أن أعمال تطوير ورفع كفاءة مدخل شق الثعبان والطرق المؤدية للمصانع وحملات النظافة ورفع المخلفات والإشغالات وأعمال التشجير والتجميل، تتم بالتنسيق مع حي طرة ومستثمري شق الثعبان وهيئة نظافة وتجميل القاهرة ووزارة البيئة والجهاز التنفيذي للمنطقة الصناعية.