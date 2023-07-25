محافظة القاهرة: التأخر في إجراءات التصالح يلغيه لعدم الجدية

ناشد حي شرق مدينة نصر بمحافظة القاهرة المواطنين الحاصلين على نموذج 9 الخاص بالتصالح في مخالفات البناء بسرعة التقدم لسداد المبالغ المالية المطلوبة، طبقًا لقرار لجنة البت الفني ورسوم التسحين، حتى يتسنى لهم استخراج نموذج 10 الخاص بالتصالح النهائي.

رفض التصالح

وأشار حي شرق مدينة نصر إلى أنّ التأخير في الإجراءات سينتج عنه رفض التصالح لعدم الجدية، وعلى المتقدم للسداد استيفاء موافقة مركز شبكات المعلومات وشهادة التحسين، وعلى المواطنين المتقدمين للتصالح سرعة استكمال الأوراق المطلوبة لإتمام التصالح في مخالفات البناء.

كانت محافظة القاهرة ناشدت المواطنين المتقدمين في وقت سابق بملفات التصالح في مخالفات البناء بسرعة تقديم الأوراق واستكمال الإجراءات حتى يتم التصالح وتقنين المخالفة، وإلا يُعتبر طلب التصالح لاغيًا لعدم جدية استكمال الإجراءات والسداد.

لوحات إرشادية

من ناحية أخرى، انتهى حى المعادي بالتنسيق مع المرور من وضع لوحات إرشادية لتوضيح التحويلات المرورية بعد غلق 9، بسبب أعمال إحلال وتجديد الصرف الصحي؛ للتيسير على المواطنين وحركة المرور.