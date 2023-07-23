محافظة القاهرة: مصادرة أي سيارة تلقي مخلفات الهدم والبناء في الشوارع

وجهت محافظة القاهرة، رؤساء الأحياء وهيئة شركات النظافة باتخاذ إجراء فوري ضد أي سيارة تقوم بإلقاء مخلفات الهدم والبناء والرتش في الشوارع والأماكن غير المخصصة لذلك، بحيث يتم العمل على مصادرة أي سيارة مخالفة تحاول التخلص من المخلفات بالشوارع بالتنسيق مع الجهات المختصة من أجل العمل على تحسين البيئة واستعادة المظهر الحضاري والجمالي للميادين والتخلص من المخلفات في الأماكن المخصصة لها.

ووجه اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، الأحياء والقائمين على منظومة النظافة بالعاصمة بتطوير أداء الخدمة المقدمة للمواطنين والارتقاء بمنظومة النظافة بالشوارع والميادين والتركيز على محيط المدارس ودور العبادة.

وفي سياق متصل، قام حي حلوان برئاسة اللواء حسام طوبار، بالتنسيق مع شركة النظافة والأجهزة المختصة بأعمال رفع المخلفات الصلبة ومخلفات الهدم والمباني والرتش من منطقة عزبة زين بحلوان وجاري الاستكمال.

وشدد رئيس الحي، على أهمية استمرار العمل على مدار 24 ساعة عبر 3 ورديات للانتهاء من رفع المخلفات، والتنبيه على مشرفي المناطق بمصادرة أي سيارة تقوم بمحاولة إلقاء المخلفات في المناطق التي جرى تطهيرها ورفع المخلفات منها مع اتخاذ الإجراءات القانونية ضد تلك المركبات.

إجراءات قانونية ضد المخالفين

وناشد رئيس حي حلوان، المقاولين وأصحاب سيارات النقل والأهالي بعدم إلقاء أي مخلفات في الطرق العامة والتأكيد على نقلها للمدافن العمومية وإلا سيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية المقررة في هذا الشان، والتنسيق مع الأجهزة الأمنية للقيام بحملات لضبط أي سيارة مخالفة تقوم بالتخلص من المخلفات في الشوارع وأماكن غير مخصصة لها.

التخلص من المخلفات

من جانبها، أكدت هيئة النظافة بالقاهرة أن على المواطنين الراغبين في التخلص من مخلفات هدم وبناء وما إلى ذلك بالتواصل مع هيئة النظافة وسيقوم المسئولون بالهيئة بالتفاعل الفوري والتحرك من أجل جمع مخلفات الهدم والبناء والتخلص منها في المقالب المخصصة، وعلى أصحاب الشأن عدم التخلص بشكل عشوائي من أي مخلفات صلبة لأن ذلك يضر بالبيئة وسلامة المواطنين.