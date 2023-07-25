اشتعال النيران في مقطورة محملة بزيت طعام وصابون إثر انقلابها بالمنيا

شهد الطريق الصحراوي الغربي في محافظة المنيا حادث انقلاب سيارة مقطورة محملة بـ35 طن زيت طعام وصابون، دون وقوع أي إصابات بشرية، فيما اشتعلت النيران بالسيارة بسبب شدة ارتطامها بالأسفلت، وتم إخماد الحريق الذي أسفر عن خسائر مادية.

وحُرر محضر بالحادث، وأُخطرت النيابة العامة للتحقيق، وتم إزالة آثار الحادث لتسيير الحركة المرورية أمام السيارات بالطريق الصحراوي الغربي.

انقلاب سيارة محملة بزيت طعام وصابون

وتلقى اللواء أسامة عبد العظيم مساعد وزير الداخلية لأمن محافظة المنيا، إخطارا من غرفة عمليات النجدة، يتضمن انقلاب سيارة نقل بمقطورة محملة بزيت الطعام وصابون، وأدى الانقلاب إلى اشتعال السيارة، مما تسبب في غلق الطريق الصحراوي الغربي المار على مدينة ملوي.

احتراق كمية من زيت الطعام

وانتقلت سيارات فرع هيئة الإسعاف وقوة من مباحث مركز شرطة ملوي ورجال الحماية المدنية، للسيطرة على الحريق، وتم فصل المقطورة عن السيارة، وتمت السيطرة على الحريق، وبحصر محتويات السيارة تبين أنها كانت محملة بـ 1600 كرتونة، عبارة عن 16 طن زيت طعام، و 16 طن صابون، وقد تسبب الحريق في احتراق بعض كراتين الزيت.

وحُرر عن الحادث المحضر اللازم، وتم إخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق، وتم إزالة أثار الحادث لتسيير الحركة المرورية أمام السيارات بالطريق الصحراوي الغربي.