مصدر: إعلان المرحلة الثانية لتنسيق الثانوية العامة بالشرقية أول أغسطس

يتزايد اهتمام الطلاب الحاصلين على الشهادة الإعدادية بمحافظة الشرقية بموعد تنسيق المرحلة الثانية للثانوية العامة، خاصة أولئك الذين لم يتمكنوا من التسجيل في المرحلة الأولى.

موعد المرحلة الثانية من تنسيق الثانوية العامة

وقال مصدر بمديرية التربية والتعليم لـ«الوطن»، أنه من المقرر إعلان تنسيق المرحلة الثانية للثانوية العامة في محافظة الشرقية، خلال الأيام المقبلة، وتحديدا خلال الأسبوع الأول من شهر أغسطس، بعد اعتماد محافظ الشرقية الدكتور ممدوح غراب الحد الأدنى للتنسيق في المرحلة الثانية، مشيرا إلى أنه من المتوقع ألا يقل عن 200 درجة.

تحديد تنسيق الثانوية العامة المرحلة الثانية

وأشار المصدر إلى أن المرحلة الثانية من تنسيق الثانوية العامة تعتبر فرصة للطلاب والطالبات الحاصلين على الشهادة الإعدادية، والذين لم تؤهلهلم درجاتهم للالتحاق بالصف الأول بالثانوية العامة في المرحلة الأولى، لأن مجموعهم أقل من الحد الأدنى الذي تم اعتماده من قبل محافظ الشرقية.

وأوضح، أنه يتم تحديد التنسيق وفقا للعدد الذي تستوعبه الفصول الدراسية في مختلف المدارس التابعة للإدارات التعليمية المختلفة بجميع أنحاء المحافظة.

وكان الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، اعتمد تنسيق القبول بالمرحلة الثانوية للناجحين في الشهادة الإعدادية العامة لهذا العام، وتقرر أن يكون الحد الأدنى 240 درجة.