محمد رمضان ينشر صورة تجمعه بوالديه على متن يخت في البحر: أجمل هدية من ربنا

نشر الفنان محمد رمضان، صورة خاصة تجمعه مع والديه، عبر صفحته الرسمية على موقع الصور الشهير «إنستجرام»، وعلق عليها برسالة حب لهما.

محمد رمضان يكشف عن صورة مع أسرته

وظهر الفنان محمد رمضان في الصورة مع والده ووالدته، وهما على اليخت الخاص به في البحر، وعلق عليها قائلا: «أجمل هدية من ربنا أبويا وأمي ربنا ما يحرمني أبدا من رضاهم ودعاهم ويارب بارك في صحتهم وعمرهم».

يُذكر أن الفنان محمد رمضان، يستعد خلال الفترة المقبلة لطرح فيلمه الجديد «ع الزيرو»، الذي يشارك فيه بجانب عدد من الفنانين، منهم نيللي كريم ومحمد لطفى وجومانا مراد وإسلام إبراهيم ومنذر مهران وعدد آخر من الفنانين، وهو من تأليف مدحت العدل وإخراج محمد جمال العدل.

كما طرح الفنان محمد رمضان في موسم عيد الفطر الماضي فيلم «هارلي» وحقق نجاحا كبيرا بالسينمات.