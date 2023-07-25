جامعة القناة: «الإسماعيلية الأهلية» ستعمل بكامل طاقتها في العام الدراسي المقبل

قال الدكتور ناصر مندور، رئيس جامعة قناة السويس، إن جامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية ستعمل هذا العام بكامل طاقتها الاستيعابية، وفقا لتعليمات الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وأضاف «مندور» خلال اجتماع اليوم الثلاثاء، لمتابعة ملف جامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية، أن فلسفة الجامعات الأهلية تعمل في المقام الأول على ربط الطلاب بسوق العمل ومتطلباته، وهو ما يظهر من خلال البرامج المتاحة بالجامعة وطريقة التدريس وتقديم الخريجين لسوق العمل.

5 برامج جديدة العام المقبل في الجامعة

وكشف الدكتور ناصر مندور، رئيس جامعة قناة السويس، عن أن الجامعة الأهلية تقدم 5 برامج جديدة، بينها 3 برامج لغات ترجمة باللغات الإنجليزية والألمانية والصينية، بالإضافة إلى كلية العلاج الطبيعي وبرنامج هندسة التشييد وإدارة المشروعات.

وقال إن الجامعة الأهلية تقدم مستوى تعليم عالٍ على المستويين الأكاديمي والتطبيقي، بما يؤهل الخريجين ليكونوا قادرين على المنافسة بأسواق العمل المحلية، والإقليمية، والعالمية، إضافة إلى إعداد بيئة مناسبة للبحث العلمي تُسهم في حل المشكلات التي تواجه خطط التنمية فى مصر.

مندور: انتظام العمل بمكتب التنسيق

وقال «مندور»، إن العمل يسير بانتظام داخل مكتب تنسيق جامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية بمقره بمبنى كلية الصيدلة الجديد، مؤكداً أن الجامعة تسعى جاهدة إلى توفير سبل الراحة للطلاب المُتقدمين مع تذليل كافة الصعوبات التي قد تواجههم أثناء التقديم مع توفير أخصائين لإمدادهم بكافة المعلومات اللازمة.

وأشار إلى أن مكتب التنسيق يضم 3 مكاتب رئيسية هي مكتب الاستقبال لإمداده بكافة المعلومات عن البرامج الدراسية المتاحة والإجراءات اللازمة، ومكتب لطلاب الشهادات المعادلة العربية والأجنبيـة، وثالث للطلاب العائدين من السودان وأوكرانيا وروسيا لمراجعة الأوراق.