توريد 172 ألفا و540 طن قمح لمخازن الغربية بنسبة 99% من المستهدف

أعلن الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، عن توريد 99% من المستهدف توريده من القمح المحلي إلى مخازن وصوامع المحافظة، حيث تم اليوم استلام 2.5 طن من القمح المحلي موزعة ما بين 900 كيلوجرام من البنك الزراعي، و1.6 طن من شركة مطاحن وسط وغرب الدلتا، ليصل بذلك إجمالي ما تم توريده إلى 172 ألفا و540 طنا من القمح المحلي بإجمالي نسبة 99% من المستهدف.

تقديم الدعم للمزارعين

وأوضح محافظ الغربية، في بيان اليوم، أن إجمالي المستهدف من توريد القمح بالغربية 174 ألفا و478 طنا، موجها باستمرار تقديم الدعم إلى كافة المزارعين لاستلام محصول القمح داخل الجمعيات الزراعية ومواقع التخزين المنتشرة داخل مراكز المحافظة الثمانية، والبالغ عددها 22 موقعا تخزينيا، وذلك حتى نهاية موسم التوريد.

استمرار الحملات التفتيشية

وفي سياق متصل، وجه المحافظ، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية، بالتعاون مع الوحدات المحلية ومباحث التموين، باستمرار حملات الرقابة والتفتيش على كافة الجهات التي تستخدم القمح المحلي بشكل مخالف للقانون.