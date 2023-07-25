تحرير 15 مخالفة تموينية في حملات على أسواق بيلا بكفر الشيخ

نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة بيلا بمحافظة كفر الشيخ، بالاشتراك مع الجهات الرقابية والتفتيشية، اليوم الثلاثاء، حملة تموينية مكبرة على المحلات والمنشآت التجارية والأسواق بدائرة مركز ومدينة بيلا، لضبط السلع الغذائية غير الصالحة، ومنع التلاعب في الأسعار، تنفيذاً لتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.

تحرير 15 مخالفة تموينية

وترأس الحملة جمال ساطور، رئيس مركز ومدينة بيلا، بمشاركة محمد أمير ضبعون، نائب رئيس المدينة، والدكتور رامي سلامة، رئيس قسم المجازر بإدارة بيلا البيطرية، وعضوية الدكتور عبد الحميد محمود، وربيع حافظ، وهاني عبد العاطي، بإدارة بيلا الصحية، ورضا بدوي، بإدارة تموين بيلا.

وأسفرت الحملة عن تحرير 15 مخالفة، وتضمنت المخالفات 6 محاضر عدم الإعلان عن الأسعار، و3 محاضر عدم وجود شهادات صحية، ومحضرين عدم نظافة، ومحضر لمحل تجاري بدون ترخيص، ومحضر مضبوطات منتجات غذائية منتهية الصلاحية، ومحضر إعدام كمية من الأغذية المختلفة للتغير فق الخواص، ومحضر إعدام كمية من زيت الطعام للتغير في الخواص، وجرى اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال تلك المخالفات للعرض على النيابة العامة.

الرقابة على الأسواق والتصدي للمخالفات

وكان اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وجّه في وقت سابق، بشنّ حملات على الأسواق، لحماية المستهلكين وإحكام الرقابة على الأسواق والتصدي لمختلف الجرائم التموينية، ومحاولات حجب السلع عن التداول بالأسواق وخاصة السلع الغذائية عن طريق إخفائها وعدم طرحها للبيع والمضاربة بالأسعار بقصد رفعها، ومتابعة توفير السلع الغذائية، ومحاربة الغلاء، وتحرير محاضر للمخالفين، وتحويلهم للنيابات المختصة.