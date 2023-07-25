تجديد اعتماد شهادة «ISAGO» لشركة مصر للطيران دون تسجيل ملاحظات

نجحت الشركة القابضة لمصر للطيران في اجتياز تجديد اعتماد شهادة «ISAGO» للمقر الرئيسي «HeadQuarters»، دون تسجيل أي نقاط عدم تطابق أو ملاحظات من جانب فريق التفتيش.

وقالت شركة مصر للطيران، في بيان اليوم، إن تجديد اعتماد تلك الشهادة يأتي في ضوء توجيهات وزير الطيران المدني، بضرورة رفع كفاءة الأداء بكل أنشطة الشركة القابضة لمصر للطيران وشركاتها التابعة، لتحقيق أعلى معدلات السلامة والجودة بما يتوافق مع المعايير العالمية.

تطبيق أعلى معدلات السلامة

وتقدم المهندس يحيى زكريا رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران بخالص التهنئة للعاملين بالشركة القابضة وفريق عمل «ISAGOu5»، لما بذلوه من جهد وتعاون مع لجنة التفتيش التابعة للاتحاد الدولي للنقل الجوي، والذي كان له عظيم الأثر في تجديد اعتماد شهادة «ISAGO» للإدارة المركزية.

كما أثنى «زكريا» على تفوق العاملين في تطبيق أعلى معدلات السلامة بما يتوافق مع المعايير الدولية، مشيرا إلى أن هذه الاعتمادات الدولية تؤكد مكانة الناقل الوطنى على المستويين الإقليمى والدولى وتساهم في جذب المزيد من عملاء مصر للطيران من الركاب وكذلك شركات الطيران الأجنبية والعربية لتقديم الخدمة لهم.

ومن جانبه أثنى جيلبرت ليميتر، رئيس فريق المراجعة على مستوى الأداء لجميع العاملين بشركة مصر للطيران في مختلف المجالات والإعداد الجيد للمراجعة، كما أشادت ألكساندرا ماتكوفيتش من فريق لجنة التفتيش بمستوى الأداء بشكل عام ومستوى تدريب جميع العاملين بمختلف الأنشطة، مما يؤكد على اهتمام الإدارة العليا بتطوير العنصر البشري الذي يقوم بأداء الأعمال وتقديم الخدمات بأعلى مستوى من الجودة والاحترافية.

تفوق مصر للطيران على شركات طيران أوروبية

وأشارت ألكساندرا ماتكوفيتش إلى أن شركة مصر للطيران تخطت شركات طيران أوروبية التي قامت بالمراجعة عليها خلال السنوات الثلاث الماضية في مجال السلامة والصحة المهنية، حيث قامت بتنفيذ المتطلبات المستحدثة لبرنامج السلامة والصحة المهنية وفقا لمتطلبات «ISAGO» بصورة متكاملة، وبالمرور على أنشطة خدمة الركاب والطائرات في مواقع العمل.

أنشطة الخدمة الأرضية لخدمة الركاب

وشملت المراجعات جميع أنشطة الخدمة الأرضية لخدمة الركاب والطائرات، وأنشطة المحطة والخدمة الأمنية وأنشطة الشحن الجوي، وتحميل البضائع من خلال تطبيق جميع إجراءات السلامة والجودة على جميع المستويات.

وشهد الطيار محمد عليان مساعد رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصر للطيران الجلسة الختامية لإعلان لجنة التفتيش والمراجعة منح شركة مصر للطيران تجديد اعتماد شهادة «ISAGO» على المقر الرئيسي «HeadQuarters»، دون تسجيل أي نقاط عدم تطابق بحضور الطيار أحمد رجب، رئيس قطاع السلامة والجودة والمسؤول عن التنسيق الكامل لاستقبال المراجعين والإعداد للمراجعة، والطيار هاشم نوح مدير عام السلامة بالشركة القابضة لمصر للطيران، والطيار رامي منصور مدير عام الجودة، وجميع قيادات الشركة القابضة لمصر للطيران والشركات التابعة لها.