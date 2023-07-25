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«مصر للطيران» تعلن حزمة جديدة من الخصومات على رحلاتها

كتب:

أيمن حمزة
02:00 م | الثلاثاء 25 يوليو 2023
مصر للطيران تعلن حزمة متنوعة من الخصومات

مصر للطيران تعلن حزمة متنوعة من الخصومات

أعلنت الشركة الوطنية القابضة مصر للطيران بقيادة الطيار يحي زكريا، رئيس مجلس الإدارة، طرح حزمة متنوعة من الخصومات خلال فصل الصيف، وتمتد في بعض رحلاتها إلى ديسمبر المقبل.

مصر للطيران تطرح حزمة متنوعة من الخصومات

ونشرت الشركة، عبر موقعها الإلكتروني، عددًا من الخصومات تبدأ من 10%، وتصل إلى 54% لعدد من الدول العربية والأوربية، حيث طرحت الشركة خصما 35% على رحلاتها السعودية، بداية من 7 أغسطس المقبل، وتستمر حتى منتصف ديسمبر المقبل، وخصم 20% على رحلاتها إلي دبي، بداية من 15 أغسطس المقبل، وحتى 30 من سبتمبر المقبل.

كما أعلنت الشركة خصم 54% على درجة رجال الأعمال برحلاتها إلى نيويورك، بداية من 31 يوليو الجاري، وتستمر حتى 30 سبتمبر.

كما أعلنت الشركة الوطنية القابضة مصر للطيران توافر رحلات جوية إلى دولة البحرين بأسعار تبدأ من 8271 جنيها، وذلك بداية من 9 من أغسطس المقبل وتستمر حتى 15 نوفمبر، ورحلات إلى دولة الكويت بأسعار تنافسية تبدأ من 5742، وتصل إلى 9396 جنيها خلال الفترة من 30 يوليو وحتى 30 من نوفمبر القادم، توافر رحلات إلى مسقط بخصم يصل إلى 50%.

وأكدت مصر للطيران بدأ التوجه إلى نيودلهي واليابان، بداية من 1 أغسطس بالنسبة لرحلات نيو دلهي، حيث تسير الشركة 4 رحلات أسبوعيًا، وبداية من 12 سبتمبر القادم تستأنف مصر للطيران في تشغيل رحلتين أسبوعيا إلى «ناريتا» وخصم 25% إلى هاتغز.

تقديم أفضل خدمة ممكنة لرواد المطارات المصرية

كان الطيار يحيى زكريا رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية القابضة مصر للطيران، شدد على ضرورة السعي الدائم لرفع الوعي العام بين العاملين بالصفوف الأمامية بضرورة تقديم أفضل خدمة ممكنة لرواد المطارات المصرية ورحلات الشركة الوطنية القابضة مصر للطيران، تنفيذًا لتوجيهات الفريق عباس حلمي وزير الطيران المدني.

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بقلم أيمن حمزة

مسئول مكتب الوطن بمطار القاهرة.