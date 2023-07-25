إزالة 23 حالة تعد على أراضي الدولة في حملة مكبرة بالإسماعيلية

شنت محافظة الإسماعيلية خلال الـ48 ساعة الماضية، حملة مكبرة لإزالة التعديات على أراضي وأملاك الدولة بمراكز الإسماعيلية، ضمن المرحلة الثالثة من الموجة الـ21 لحملات إزالة التعديات.

وقال اللواء شريف بشارة، محافظ الإسماعيلية، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إن الحملة انطلقت في 8 يوليو ومستمرة حتى 28 يوليو الجاري في جميع مراكز المحافظة، تحت إشراف اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة؛ تنفيذًا لتوجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

وأضاف «بشارة» أنه يتم التصدي بكل حزم لجميع أشكال التعديات على أراضي الدولة والأراضي الزراعية، واسترداد أراضي الدولة، مشيراً إلى أن نتائج الحملات التي نُفِّذت في نطاق مركز ومدينة الإسماعيلية، أسفرت عن إزالة 21 حالة تعدٍّ على أملاك الدولة، منها إزالة حالة تعدٍّ بولاية المحافظة، على مساحة 9 أفدنة، عبارة عن أسوار ومباني غير مكتملة وغير مأهولة بالسكان.

إزالة 11 حالة تعد في مركز أبوصوير

وقال إن نتائج الحملات التي نُفِّذت في نطاق مركز ومدينة أبوصوير في الإسماعيلية خلال المرحلة الثالثة من الموجة الـ21، أسفرت عن إزالة 11 حالة تعدٍّ على أملاك الدولة، منها استرداد 3 قطع أراضي أملاك الدولة بولاية المحافظة، على مساحة 1228 مترا.

وأكد أنه وجَّه رؤساء المراكز والمدن، بضرورة الالتزام بالبرنامج الزمني للإزالات، ومنع التعدي مجددًا على الأراضي المُستردة، مشددًا على التعامل الفوري حيال أي حالات تعدٍّ جديدة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

ونجحت الحملة في قرية الفردان، في إزالة منزل غير مكتمل البناء على مساحة 150 مترا، محاطا بأسوار خارجية بنطاق جمعية الفردان الزراعية بمنطقه كيلو 11 شرق، التابعة لمركز ومدينة الإسماعيلية.