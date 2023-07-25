وكيل تعليم القاهرة توجه أعضاء «تقييم الأداء» بمتابعة جميع المدارس

اجتمعت زينب عبد الفتاح، وكيل مديرية التعليم لشئون الإدارات التعليمية بالقاهرة، مع أعضاء إدارة المتابعة وتقييم الأداء بالمديرية المكلفين بمتابعة جميع المدارس بمحافظة القاهرة بمختلف مراحل وأنواع التعليم قبل الجامعي، بحضور إيمان عبد الحميد، مدير إدارة المتابعة بالمديرية.

وخلال الاجتماع شددت وكيل مديرية التعليم لشئون الإدارات التعليمية بالقاهرة، على مهام أعضاء المتابعة وآلية العمل كالتالي:

- التأكيد على أن عمل المتابع هو حل المشكلات وليس رصدها فقط، والعمل على إيجاد حلول لها، وليس تصيد الأخطاء وتصفية الحسابات، والعمل على متابعة السلبيات التي تم رصدها أثناء الزيارة حتى لو استوجب زيارة أخرى للمدرسة.

رصد السلبيات وحلها

- التنبيه على تسجيل جميع السلبيات الموجودة التي تم رصدها وإزالتها أثناء الزيارة، والتي لم يتم إزالتها يقوم المتابع بمخاطبة المختصين داخل الإدارة، بمعرفة مدير المدرسة، وعمل محضر اجتماع مع المدير العام للإدارة وتسجيل الإجراء الذي تم اتخاذه.

- تنفيذ تعليمات مدير المديرية بمتابعة التحويلات بين المدارس والإدرات المختلفة الإبلاغ عن وجود أي مخالفة.

عدم قبول تبرعات

- التنبيه على عدم قبول أي تبرعات أثناء زيارات المدارس ومتابعة سجل المشاركة المجتمعية وسجل العهدة.

- التأكيد على العمل بروح الفريق، ومراعاة التسلسل الوظيفي، وعدم تخطي القيادات وفي حالة وجود أي عقبات يتم اللجوء لمكتب وكيل المديرية لشئون الإدارت لإزالتها.

وفي نهاية الإجتماع تم فتح باب المناقشة والمقترحات لتيسير العمل بدقة ونظام.