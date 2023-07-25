«الأرصاد» تحذر من طقس الأربعاء وتعلن موعد انكسار الموجة الحارة

أكدت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، استمرار ارتفاع درجات الحرارة خلال الأيام المقبلة، وكذلك زيادة نسبة الرطوبة، مما يُشعر المواطنين بارتفاع درجات الحرارة.

«الأرصاد» تحذر من طقس الأربعاء

وقالت منار غانم، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج «صالة التحرير»، المذاع على قناة «صدى البلد»، إن طقس الأربعاء سيشهد ارتفاعا ملحوظا في درجات الحرارة، وستسجل العظمى بالقاهرة الكبرى 39 درجة في الظل، وتصل إلى 44 درجة حال التعرض المباشر لأشعة الشمس، كما أن درجات الحرارة على بعض محافظات الصعيد تصل إلى 45 درجة.

موعد انكسار الموجة الحارة

وتابعت «غانم»، بأن درجة الحرارة الصغرى على القاهرة الكبرى تسجل 27 درجة ليلا، مع ارتفاع نسب الرطوبة مما يشعر المواطنين بارتفاع درجات الحرارة، لذا يجب فتح منافذ التهوية والتواجد بالقرب منها.

وأشارت منار غانم إلى استمرار ارتفاع الحرارة خلال الـ72 ساعة المقبلة، وبدءًا من يوم السبت المقبل سيكون هناك انخفاض في درجات الحرارة.