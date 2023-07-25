«مياه القاهرة»: مراكز خدمة العملاء تتيح إجراءات التعاقد على العدادات

أعلنت شركة مياة الشرب بالقاهرة، أن مركز خدمة العملاء بمصر الجديدة، والكائن في 20 شارع أسوان من شارع أبو بكر الصديق، يقدم عددا من الخدمات للمواطنين، منها التعاقد على وصلة أو عداد عقار أو شقة أو محل، أو استبدال عداد أو وصلة مياه، وفحص عداد وسداد فواتير وتعديل بيانات اشتراك والرد على الاستفسارات وفحص الشكاوى المحاسبية.

طرق التواصل مع خدمة العملاء

وأكد المهندس مصطفى الشيمي، رئيس شركة مياه الشرب في القاهرة، أن سيارات خدمة العملاء المتنقلة تصل للمواطنين في أماكنهم، وتعمل على تقديم الخدمات للمواطنين التي تؤديها مراكز خدمة العملاء الثابتة بأجور رمزية لكبار السن وذوي الهمم بالمنازل.

ويمكن طلب الخدمة على رقم «125»، أو «واتس آب» على رقم «01206665125» حيث يتم اتاحة الخدمة مجاناً لذوى الهمم وتكون بمقابل 100 جنيه لكبار السن فوق 60 عاما، و200 جنيه للعملاء.