عناوين ومواعيد مراكز شحن العدادات بمراكز خدمة العملاء بـ«مياه القاهرة»

أعلنت شركة مياه الشرب بالقاهرة عبر منشور على الصفحة الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» عناوين ومواعيد مراكز شحن العدادات مسبقة الدفع بجميع مراكز خدمة العملاء التابعة للشركة لحرصها الشديد والدائم على تسهيل كافة الخدمات التي تقدمها الشركة لجميع عملائها.

مواعيد عمل مراكز شحن العدادات مسبقة الدفع بمياه القاهرة

وحددت شركة مياه الشرب بالقاهرة عبر المنشور مواعيد عمل مراكز شحن العدادات مسبقة الدفع بجميع المراكز يومياً من الساعة الثامنة صباحاً وحتى الساعة الثامنة مساءاً طوال أيام الأسبوع وأيام الجمع والعطلات الرسمية والأعياد بالمراكز الآتية:

عناوين مراكز شحن العدادات مسبقة الدفع بمياه القاهرة

- مركز خدمة عملاء وسط المدينة الكائن «42 شارع رمسيس – أمام مسجد الفتح».

- مركز خدمة عملاء الحي العاشر الكائن «مدينة نصر – المنطقة العاشرة – شارع الخزان من شارع الصواف من شارع أحمد الزمر – بجوار مسجد الخزان».

- مركز خدمة عملاء السلام الكائن «شارع مصطفى كامل – ميدان فاطمة الزهراء – مساكن الزهراء – طريق اسبيكو».

- مركز خدمة عملاء المقطم الكائن «خلف بلوك 150 من شارع صبحى حسين – من شارع 9 – خلف حي المقطم».

- مركز خدمة عملاء عين الصيره الكائن «1 شارع صلاح سالم – بجوار مخزن الأنابيب – عين الصيرة».

- مركز خدمة عملاء حلوان الكائن «3 شارع أحمد أنسى – ناصية شارع برهان – ميدان الشهداء».

- مركز خدمة عملاء الوايلي الكائن «9 شارع مرفق المياه ميدان الفردوس من احمد سعيد أمام نادي مياه القاهرة».

- مركز خدمة عملاء مدينة نصر الكائن «طريق الاوتوستراد بجوار نادي السكة».

- مركز خدمة عملاء الزيتون الكائن «9 شارع الزيتون نصوح سابقا».

- مركز خدمة عملاء بهتيم الكائن «شارع بهتيم العمومي»

- مركز خدمة عملاء الخلفاوي الكائن «شارع معمل الألبان الساحل».

- مركز خدمة عملاء المعادي الكائن «شارع وادي النيل بجوار شركة الكهرباء».

- مركز خدمة عملاء المعراج وزهراء المعادي الكائن «شارع وادي دجلة أمام المسجد الكويتى زهراء المعادي».

- مركز خدمة عملاء الأسمرات الكائن «عماره 64 النخيل حي الأسمرات».

- مركز خدمة عملاء مصر الجديدة الكائن «20 شارع أسوان من شارع أبو بكر الصديق».

- مركز خدمة عملاء شبرا الخيمة الكائن «شارع منتزه محمد علي أمام المعهد الزراعي».

- مركز خدمة عملاء عين شمس الكائن «9 شارع الزيتون نصوح سابقا».

- مركز خدمة عملاء كوتسيكا الكائن «36 شارع 9 ثكنات المعادي».

- مركز خدمة عملاء المرج الكائن «22 شارع ذكى الورداني من مؤسسة الزكاة داخل فرع شبكات مياه المرج».