كاتب لـ«القاهرة الإخبارية»: الإسلاموفوبيا 3 أنواع وهناك من يروجها للتربح

قال الدكتور توفيق حميد الكاتب السياسي، إنه كمبدأ عام مع وجود المشاكل الاقتصادية في التاريخ البشري، يبدأ الهجوم على مجموعة أقليات، باعتبارهم سبب المشاكل، أو وجودهم هو سبب المشاكل، وتبدأ الكراهية للأقليات.

أنواع الإسلاموفوبيا وطرق التعامل معها

أضاف خلال مداخلة عبر سكايب من واشنطن مع الإعلامية إيمان الحويزي في برنامج «مطروح للنقاش» على شاشة «القاهرة الإخبارية»، أن مسألة الإسلاموفوبيا تنقسم لشقين، حقيقية وغير حقيقية، فلو هناك أحد يسأل أسئلة مشروعة أستطيع أن أرد عليه بالعقل فهذه لا تعتبر إسلاموفوبيا.

وذكر أن الإسلاموفوبيا الحقيقية تتمثل في 3 أنواع، الأول هو الذي تربى على الكراهية والتعصب الديني وكراهية كل من يخالفه في الدين، وهذا لا حل معه إلا بالقانون، والنوع الثاني يكون رد فعل لأحداث مثل 11 سبتمبر، والتي ساهمت في زيادة ظاهرة الإسلاموفوبيا.

استغلال اقتصادي

لفت الكاتب السياسي إلى أن النوع الثالث هو من يستفيد من وجود هذه الكراهية، سواء بالاستغلال السياسي لاتجاه معين، أو استغلال اقتصادي، لأنهم يحصلون على دعم من هيئات معينة دينية، بحجة مقاومة ما يسمونوه بالتطرف.