وزير الزراعة: الإفراج عن 181 ألف طن أعلاف ذرة وصويا بـ92 مليون دولار

أكد السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، استمرار الإفراج عن مستلزمات الأعلاف، بالتنسيق مع البنك المركزي، تنفيذًا لتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء.

وأضاف وزير الزراعة، أنه خلال الفترة من 14 حتى 19 يوليو الجاري تم الإفراج عن 181 ألف طن من الذرة وفول الصويا، بحوالي 92 مليون دولار.

الإفراج عن 126 ألف طن ذرة

وأوضح «القصير»، أن الإفراج شمل 126 ألف طن من الذرة بحوالي 45 مليون دولار، وحوالي 55 ألف طن من فول الصويا، بقيمة حوالي 41 مليون دولار، وأيضا إضافات أعلاف بحوالي 6 ملايين دولار.

وتابع، بأن إجمالي ما تم الإفراج عنه خلال الفترة من 16 أكتوبر 2022 حتى 19 يوليو 2023 بلغ 6.5 مليون طن، منها 4.7 مليون طن ذرة، و1.8 مليون طن فول صويا، وإضافات أعلاف، وذلك بإجمالي 3.2 مليار دولار.