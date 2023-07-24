سامي عبدالراضي: بدائل الأعلاف صالحة الاستخدام.. والعلمين مقصد سياحي للعالم كله

قال الكاتب الصحفي سامي عبدالراضي مدير تحرير جريدة «الوطن»، إنَّ الفترة الماضية شهدت مشكلة دخول الإعلاف، وهذا ما ترتب عليه أزمات في قطاع الدواجن، متابعًا: «الحاجة أم الاختراع أو أساس للبحث عن بدائل»، مؤكّدًا أنَّ كل بدائل الأعلاف صالحة للاستخدام وتمنح نفس القيم الغذائية والبروتين فضلًا عن زيادة الإنتاج في تلك الطيور، وهناك مصنع متخصص في صناعة الأعلاف من مخلفات الزراعة بمدينة الأقصر، وأسعاره مناسبة، بعيدا عن فكرة توفير الدولار والاستيراد من الخارج».

وعن مهرجان العلمين، أضاف «عبدالراضي»، خلال حواره عبر فضائية «DMc»: «نحن أمام حدث هام للغاية، حوّل مدينة العلمين لواحدة من أهم المدن في المنطقة كلها، الجذب السياحي لن يكن خلال فصل الصيف فقط بل مستمر طوال العام»، مشيرًا إلى أنَّ العلمين ستكون هدف ومقصد أساسي للأشقاء في الدول العربية، موجهًا التحية والتقدير لكل القائمين على هذه المدينة.

مباراة الأهلي وبيراميدز

وعلق «عبدالراضي»، على مباراة الأهلي وبيراميدز بالأمس التي انتهت بثلاثية نظيفة لصالح براميدز، قائلًا: «الأهلي كان يواجه بيراميدز في مباراة تحصيل حاصل ومؤجلة من الدوري، والناس ترى أن التشكيل خاطئ من كولر، كما أنه كان هناك استهتارًا بفريق كبير مثل بيراميذز».

صفقة بوبو بين الأهلي وفيوتشر

وتابع: «الأهلي رفض شروط فيوتشر في صفقة رضا بوبو، كون فيوتشر يطلب 60 مليون جينه، بينما الأهلي وقف المفاوضات عند 25 مليون مع إعارة لاعبي من المادي للأهلي»، مشيرًا إلى أنَّ الأهلي في حاجة لـ بوبو ورغبة اللاعب هي الانضمام لصفوف النادي الأهلي.

الزمالك والبطولة العربية

وأكّد مدير تحرير جريدة «الوطن»: «الزمالك ليس لديه حراس مرمى كثيرون، إذ أنَّه كان لديه جنش وأبو جبل، والآن لا يوجد سوى عواد ومحمد صحبي»، مشيرًا إلى أنَّ مستوى محمد صبحي مهتز في الفترة الأخيرة بعدما تألق خلال فترة ما، ولكنه من الطبيعي أن يتعرض اللاعب لانتكاسة مؤقتة، ووجود عواد هام للغاية في الفترة الأخيرة خاصة أن الزمالك ليس لديه فرصة لضم لاعبين جدد»، متابعًا المواطنين: «كلنا لازم نقف مع نادي الزمالك لأنّه داخل على البطولة العربية، وتصل قيتها إلى 6 ملايين دولار».