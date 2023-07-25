حرائق في تركيا تلتهم 180 هكتارا من الغابات.. لا تزال مستمرة

استمرارا للصيف الساخن، الذي يشهده العالم، وتسبب في حرائق بالجزائر وتونس، اندلع حريق غابات مساء الإثنين وصل إلى 180 هكتارا في ساحل أنطاليا، جنوبي تركيا على البحر المتوسط، بحسب بيان بلدية أنطاليا.

وقال رئيس بلدية أنطاليا، محيتين بوسيك: «جهودنا لإطفاء حرائق الغابات التي اندلعت الليلة الماضية في منطقة كيمير في أنطاليا مستمرة بلا انقطاع».

عدد المركبات المساعدة في إطفاء الحرائق

وأوضح بيان للبلدية، أن 73 مركبة و223 فردًا قدموا الدعم لجهود الإطفاء.

وكشف عمدة بوسيك، خلال المؤتمر الصحفي، عن أن 180 هكتارًا من الأرض تضررت ولم يحدث سيطرة على الحريق حتى الآن، بسبب المنطقة شديدة الانحدار وتأثير الرياح الشمالية.

استمرار حرائق الغابات

بدوره، كشف وزير الزراعة والغابات التركي، إبراهيم يوماكلي، عن استمرار حرائق الغابات قائلا: «سيستمر العمل بطائرات هليكوبتر خماسية الرؤية الليلية»، مبينا إخلاء 10 مساكن قريبة من الحريق كإجراء احترازي.

حرائق مشابهة نهاية 2021

وشهدت تركيا في عام 2021 حرائق في أنطاليا أيضا، واحترقت أكثر من 100 غابة في نهاية يوليو من العام نفسه، ومات 3 أشخاص في الحرائق، مع إخلاء 18 قرية في أنطاليا، و16 قرية في أضنة ومرسين، وأرجعت حينها السلطات التركية الإصابات إلى استنشاق دخان، وتم حينها إجلاء أكثر من 4000 سائح وموظف في فندقين في بودروم عن طريق البحر على يد خفر السواحل التركي.