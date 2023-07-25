خالد عبد العزيز: توصيات الحوار الوطني ترسل للقيادة السياسية.. وبعضها يُنفذ فورا

كشف الدكتور خالد عبد العزيز، مقرر المحور المجتمعي بالحوار الوطني، عن أن المحور يتناول كل قضايا المجتمع، ويتكون من 6 لجان، كل منها يتولاها شخصيات متخصصة على أعلى مستوى.

وتابع خلال لقائه مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج «صالة التحرير»، المذاع على قناة صدى البلد، أن المحور المجتمعي يرفع أرائه لمجلس الأمناء، الذي يرسلها بدوره للقيادة السياسية.

القيادة السياسية

وأضاف أن القيادة السياسية، إذا رأت التوصيات ذات وجاهة، ترسلها للحكومة لو كانت في حاجة لتنفيذ، أما إذا تطلبت تشريعا يتم إرسالها للبرلمان لإعادة دراستها من قبل النواب.

وأكد مقرر المحور المجتمعي بالحوار الوطني، أن يتم دراسة مشكلة الطلاق يوم 3 أغسطس بواسطة العديد من الخبراء المعنيين، ومن ثم صياغة التوصيات بدقة في جلسة تضم عدد من الخبراء.

مقرر المحور المجتمعي

وختم الدكتور خالد عبد العزيز، مقرر المحور المجتمعي بالحوار الوطني، حديثه بالتأكيد على عقد جلسات عن الصحة والتأمين الصحي، لافتا إلى أن كل ما يتم طرحه يكون قابلا للتنفيذ من حيث الإمكانيات المادية ومدى قبوله مجتمعيًا.