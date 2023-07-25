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تحطم طائرة يونانية خلال إطفاء حرائق الغابات (فيديو)

كتب:

عمرو حسني
09:29 م | الثلاثاء 25 يوليو 2023
حرائق الغابات

حرائق الغابات

كشفت السلطات اليونانية عن مصرع شخصين في حادث تحطم طائرة شاركت في إخماد الحرائق المندلعة في البلاد منذ أيام.

تفحم طائرة في ثوانٍ

وتداول المواطنون اليونانيون فيديو يوضح تحطم طائرة كانت تعمل على إخماد الحرائق المشتعلة في البلاد كان عليها شخصان، وشمل الفيديو لقطات تعمل فيها الطائرات اليونانية المختلفة على إطفاء الحرائق الواقعة في البلاد، وكشف الفيديو عن تفريغ الطائرة حمولة من السوائل التي تعمل على إطفاء الحرائق ولكن بعد ثوانٍ قليلة تسقط الطائرة في الحرائق وتتحول  سريعا لكتلة من الدخان وسط توقعات ببلوغ درجات الحرارة 44 درجة مئوية، في الوقت الذي تواصل فيه حرائق الغابات التهام مساحات من جزيرتي رودوس وكورفو، وأخرى في جزيرة إيفيا.

حرائق في الجزائر وتونس واليونان

الحرائق لا توجد في اليونان فقط ولكنها تمتد إلى الجزائر حيث حصدت أرواح 34 شخصا منهم 10 أشخاص من رجال الجيش الجزائري بجانب 24 مدنيا، واشتعلت الحرائق في تونس على الحدود مع الجزائر وسط إعلان حالة التأهب في البلدين العربيين، وانتقلت الحرائق أيضا إلى تركيا وتم ابتلاع 180 هكتارا من الغابات في البلاد.

 

 

 

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بقلم عمرو حسني