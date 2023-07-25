تحطم طائرة يونانية خلال إطفاء حرائق الغابات (فيديو)

كشفت السلطات اليونانية عن مصرع شخصين في حادث تحطم طائرة شاركت في إخماد الحرائق المندلعة في البلاد منذ أيام.

Η στιγμή της συντριβής του #canadair στην #Καρυστο. Βίντεο που κόβει τα πόδια και βαραίνει την ανάσα. Τι να πει κανείς για αυτούς τους ανθρώπους. Τι να πει για τις οικογένειες τους. Η χώρα θρηνεί. Και θα θρηνεί για πάντα αυτήν την ημέρα.. pic.twitter.com/Ep3wuHaAOU — Aggelos Chorianopoulos the X‍ (@aggelos210) July 25, 2023

تفحم طائرة في ثوانٍ

وتداول المواطنون اليونانيون فيديو يوضح تحطم طائرة كانت تعمل على إخماد الحرائق المشتعلة في البلاد كان عليها شخصان، وشمل الفيديو لقطات تعمل فيها الطائرات اليونانية المختلفة على إطفاء الحرائق الواقعة في البلاد، وكشف الفيديو عن تفريغ الطائرة حمولة من السوائل التي تعمل على إطفاء الحرائق ولكن بعد ثوانٍ قليلة تسقط الطائرة في الحرائق وتتحول سريعا لكتلة من الدخان وسط توقعات ببلوغ درجات الحرارة 44 درجة مئوية، في الوقت الذي تواصل فيه حرائق الغابات التهام مساحات من جزيرتي رودوس وكورفو، وأخرى في جزيرة إيفيا.

حرائق في الجزائر وتونس واليونان

الحرائق لا توجد في اليونان فقط ولكنها تمتد إلى الجزائر حيث حصدت أرواح 34 شخصا منهم 10 أشخاص من رجال الجيش الجزائري بجانب 24 مدنيا، واشتعلت الحرائق في تونس على الحدود مع الجزائر وسط إعلان حالة التأهب في البلدين العربيين، وانتقلت الحرائق أيضا إلى تركيا وتم ابتلاع 180 هكتارا من الغابات في البلاد.