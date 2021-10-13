القومي لحقوق الإنسان: قيمة مصر الأخلاقية تمنعها من رفض اللاجئين

أشادت الدكتورة نهى طلعت عضو المجلس القومي لحقوق الانسان، بتأكيد الرئيس على أن مصر دولة حريصة جدًا على شعبها وحريصة على ملف حقوق الإنسان بمفهومه الواسع الشامل الذي يشمل كل جوانب الحياة وليس جانب دون الأخر وبجهود الدولة التي تسير بالتوازي في كافة الملفات المتعلقة بحقوق الإنسان مثل مشروع حياة كريمة الذي يعتبر أكبر مشروع تنموي في تاريخ العالم ويراعي كل أهداف التنمية المستدامة، والذي أشادت به ممثلة برنامج الأمم المتحدة بمصر والذي أشار إليه الرئيس في كلمته أمس.

قيمة مصر الإخلافية والدينية تجعلها تقبل اللاجئين كضيوف

وأضافت عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، في تصريح خاص لـ«الوطن»، أن قيمة مصر الأخلاقية والدينية لا تسمح لها برفض اللاجئين أو توطينهم في معسكرات خاصة مثل بعض الدول لكنها تشرك اللاجئين في المجتمع المصري، كما أن مصر تقدم لهم الخدمات الصحية و التعليمية مثل المواطن المصري العادي وقد تحدث الرئيس أمس بحقائق وليست مجرد شعارات.

أليات الدولة للحد من الهجرة غير الشرعية

وأشارت طلعت، إلى ضرورة قضية الهجرة الشرعية واصفة إياها علي أنها عرض لمرض ظروف الشباب الاقتصادية الصعبة و البطالة التي يعاني منها البعض ومصر أخذت مسلكًا قويًا لردع الظاهرة يتمثل في تأمين الحدود البحرية المصرية بشكل كامل، وتسعى إلى توفير فرص عمل للحد من البطالة وتحسين أوضاع الشباب وكذلك المجلس القومي لحقوق الإنسان وجميع المنظمات الحقوقية والمجتمع المدني يجب توحيد الجهود و تنظيم حملات التوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية.

دور الإعلام في تغيير نظرة العالم إلى مصر

وتابعت عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، أنه يجب على الإعلام المصري المساهمة في تغيير صورة مصر عالميا بالإشارة الدائمة إلى الجهود المصرية لتحسين الأوضاع الاقتصادية و المعيشية للمواطن المصري، ولاسيما أن المجتمع الدولي أحيانا يغض الطرف عن مثل هذه المشروعات التنموية.