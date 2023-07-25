لماذا طرح بنكا الأهلي ومصر شهادات جديدة بالدولار؟.. خبير مصرفي يجيب

تسعى البنوك المصرية دائماً لزيادة الحصة السوقية، مع تلبية كل احتياجات العملاء من مختلف المنتجات والخدمات المصرفية، مع استخدام أحدث التقنيات المبتكرة. وجاء طرح الشهادات الدولارية الجديدة من البنك الأهلي وبنك مصر، استمراراً للخطط التسويقية المكثفة التي تنتهجها البنوك لجذب عملاء جدد.

وترصد «الوطن»، خلال السطور التالية، الإجابة على تساؤل يدور في أذهان كثيرين يتعلق بأسباب طرح البنك الأهلي وبنك مصر شهادات دولارية جديدة.

مدخرات المصريين بالداخل والخارج

وقال هاني حافظ، الخبير المصرفي، لـ«الوطن»، إنه في ظل عدة قرارت متكاملة، وبالتنسيق بين الحكومة والبنك المركزي، تم إصدار تلك النوعية من الشهادة الدولارية الجديدة، والتي تستهدف مدخرات المصريين المغتربين بالخارج، وأيضا مدخرات المواطنين داخل البلاد بعملة الدولار، الأمر الذي ينعكس على الحفاظ على تلك المدخرات داخل البنوك المصرية، مما يوفر عامل الأمان، فضلا عن عائد استثماري مناسب جدًا في ظل معدلات تضخم عالميه مرتفعة.

التخفيف من حدة الضغط على العملة المحلية

وأضاف «حافظ»، أن هذا النوع من الشهادات يدعم استراتيجية البنك المركزي المصري بشأن التخفيف من حدة الضغط على العملة المحلية، وتوفير حصيلة دولارية.

وتابع، بأن هذه الشهادات تستهدف أيضا القضاء على السوق السوداء، مما يخفض تكاليف تدبير العملات الأجنبية، وأيضا الوصول إلي سعر صرف موحد داخل البلاد، فضلا عن تعزيز منهجية الحكومة في زيادة معدلات الشمول المالي وتدعيم أسس الاقتصاد الوطني.