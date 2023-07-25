«الأكاديمية الوطنية»: برنامج «المرأة تقود للتنفيذيات» يدعم قدرات السيدات.. ويتضمن تدريب المصريات بالخارج

أطلقت الأكاديمية الوطنية للتدريب برنامج «المرأة تقود» لدعم مهارات السيدات، وتدريبهن على المهارات اللازمة، التى تتوافق مع متطلبات سوق العمل، مما يتيح لهن فرصاً أوسع فى التعيين والالتحاق بالوظائف.

«الأكاديمية» لم تغفل عن المصريات خارج مصر، فأتاحت لهن الفرصة من خلال «برنامج تدريب المصريات فى الخارج»، الذى يُعد أول المنح الممولة التى تقدمها الأكاديمية الوطنية للتدريب بالتعاون مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية ومشاركة وزارة الدولة لشئون الهجرة والمصريين فى الخارج، ضمن استراتيجية الدولة لتعزيز قدرات ومعارف المرأة المصرية، بحيث تضمن إتاحة فرصة فى سوق العمل، بما يحقق لها رفاهيتها الاقتصادية، والمساعدة على التكيّف مع الأسواق ذات الطبيعة المتغيرة بشكل مستمر.

وأكدت الأكاديمية فى تقرير لها أنه من المقرر أن يستمر البرنامج 75 يوماً تدريبياً، يتم خلالها العمل على إثراء المتدربات بتجربة تدريبية ثرية بالكثير من التخصّصات والمعارف، وهو ما يعتبر خطوة أولى لسلسلة من البرامج والمنح التدريبية للمرأة خلال الفترة المقبلة من أجل تمكينها اقتصادياً، وتم تصميم البرنامج لتتم إدارته وبثه من خلال المنصة الإلكترونية للأكاديمية الوطنية للتدريب التى من شأنها إعطاء القدرة والمساحة للمتدربات على إدارة الجدول الزمنى لهن بحرية دون المساس بثراء التفاعل والانخراط.

ويحتوى البرنامج التدريبى على عدة موضوعات أو محاور، منها محور المهارات الشخصية، وتصل مدته إلى 36 ساعة، ومحور المهارات القيادية وتصل مدته إلى 45 ساعة، ومحور الإعلام والعلاقات العامة، وتصل مدته إلى 12 ساعة، ومحور التاريخ والهوية المصرية والثقافية ويستغرق 24 ساعة، وصناعة العلامة التجارية يتضمن محور التسويق لإمكانيات وفرص الدولة المصرية يصل إلى 15 ساعة، ومحور تنظيم وإدارة الفعاليات/ اللقاءات/ الأحداث ويصل إلى 6 ساعات، ومحور العلوم السياسية والعلاقات الدولية يستغرق 21 ساعة، ومحور حقوق المرأة فى المواثيق الدولية والدستور المصرى ويستغرق 3 ساعات، ومحور التوعية العامة والأمن القومى يصل إلى 30 ساعة، ومحور الاقتصاد والتنمية المستدامة يصل إلى 18 ساعة، ومحور تكنولوجيا المعلومات ويصل إلى 15 ساعة، وبذلك يكون إجمالى ساعات البرنامج 225 ساعة تدريبية.

وحدّدت الأكاديمية الوطنية للتدريب عدداً من الشروط لا بد من توافرها فى المرأة حتى يتسنى لها التقديم فى البرنامج، تتضمن أن تكون المتقدمة مصرية الجنسية، وأن تكون مقيمة خارج مصر، وحاصلة على مؤهل جامعى عالٍ، وألا تقل سن المتقدمة للبرنامج التدريبى عن 25 عاماً ولا تزيد على 50 عاماً، وتقوم المتقدمة باستيفاء استمارة تسجيل كاملة، وأن تقوم المرأة المتقدمة للبرنامج باجتياز المقابلة الشخصية، أما عن خطوات القبول فى البرنامج فمن خلال التقديم والتسجيل إلكترونياً، وبعد ذلك تتم عملية الفرز والاختيار، ثم يأتى موعد المقابلة الشخصية، وفى حالة القبول يتم إرسال بريد إلكترونى للمتقدمة.

وجاء برنامج «المرأة تقود» موافياً لبعض مبادئ وأهداف التنمية المستدامة ويساعد على تحقيقها، وهذه الأهداف تتضمن الهدف رقم 5 الذى يتناول مسألة المساواة بين الجنسين فى سوق العمل، والهدف رقم 10 الذى اهتم بمسألة الحد من عدم المساواة داخل المجتمع، ومن المقرر أن تكون اللقاءات فى البرنامج التدريبى عبر الإنترنت، من خلال المنصة الإلكترونية الرسمية للأكاديمية الوطنية للتدريب، وتستغرق مدة البرنامج 75 يوماً تدريبياً، تصل خلالها مدة المحاضرة التدريبية الواحدة إلى 3 ساعات.

وتعد الأكاديمية الوطنية للتدريب محفّزاً فكرياً، وحاضنة التقدم التحويلى لتنمية الإنسان وجاءت رسالة الأكاديمية الوطنية للتدريب لتخفيف الفجوة القائمة فى المهارات القيادية، حيث تعمل الأكاديمية على خلق كتلة حرجة من القيادات التكنوقراط تعتمد على الأسس المهنية للقيادة والإدارة، والتى تنقب عليها وتحتاجها مختلف المهام والمناصب.