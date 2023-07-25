رشا راغب: مصر تشهد حاليا زخما لمشاركة المرأة في العديد من المناصب

قالت الدكتورة رشا راغب، المدير التنفيذى للأكاديمية الوطنية للتدريب: «لقد آلت الأكاديمية الوطنية للتدريب على نفسها منذ نشأتها أن تكون مؤسسة مسئولة تلبى احتياجات التدريب والتأهيل والتطوير بالاستثمار فى رأس المال البشرى، ومن هنا جاءت فكرة إطلاق «مدرسة المرأة للتأهيل للقيادة»، ولم يكن هذا بعيداً عن أهداف التنمية المستدامة الأممية أو استراتيجية مصر 2030، وأيضاً لم يكن بعيداً عن أهداف الأكاديمية فى تحقيق العدالة فى تمثيل السيدات فى البرامج المختلفة، وكذلك فى هيكلها الإدارى، وتزامناً مع إرادة سياسية حريصة كل الحرص على الحفاظ على حقوق المرأة وإعطائها الفرصة لتتبوأ المناصب القيادية، حيث تُقدم مدرسة المرأة للتأهيل عدة برامج للمرأة داخل وخارج مصر، وداخل وخارج الجهاز الإدارى للدولة لإعطاء فرص حقيقية للمرأة للتطوير والتعلم، لتنال المكانة التى تستحقها»

وأضافت «رشا»، فى تصريحات لها، على هامش المقابلات الشخصية للأكاديمية الوطنية للتدريب لقبول الدفعة الأولى من برنامج «المرأة تقود للتنفيذيات»: إن الدولة المصرية تولى اهتماماً بالغاً وعناية فائقة بالمرأة المصرية، حيث تشهد مصر بمرحلتها الراهنة زخماً حقيقياً لمشاركة المرأة بالعديد من المناصب النيابية والتنفيذية وغيرها، بالإضافة إلى العديد من التشريعات التى أصدرت دعماً وحفاظاً لحقوقها، وتفعيلاً لهذه المستهدفات قامت الأكاديمية الوطنية للتدريب بالتنسيق مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية بإطلاق برنامج «المرأة تقود للتنفيذيات» الذى يهدف لإعداد القيادات الوسطى النسائية فى المواقع التنفيذية المختلفة اتفاقاً مع رؤية الدولة المصرية فى تنمية وتمكين المرأة.

وتابعت: مدرسة المرأة للتأهيل للقيادة هى أحدث المدارس التى تطلقها الأكاديمية الوطنية للتدريب، وأنه منذ تأسيس الأكاديمية فى عام 2018، ومنذ بدء نشاطها، وكل سنة تكون هناك مدرسة جديدة تستهدف فئة معينة ذات أهمية للدولة المصرية، مضيفة أن أحدثها هى مدرسة المرأة للقيادة التى تضم عدة برامج.

وأكملت أن برنامج «المرأة تقود للتنفيذيات» يختص بصفة أصيلة بتأهيل المرأة للمناصب القيادية والتنفيذية فى الدولة أو خارج الدولة لأن القبول فيه يشترط العمل بالدولة أو القطاعين العام والخاص أو شركة دولية أو منظمة دولية، موضحة أن هناك سيدات وفتيات من 27 محافظة يقدمن للبرنامج، والمقابلة الشخصية التى تجرى خلال هذا الأسبوع شرط أساسى لاجتياز مراحل القبول.