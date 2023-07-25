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هشام عطوة: إعادة تطوير البنية التحتية لقصور الثقافة بجميع المحافظات

كتب:

محمد أيمن سالم
10:57 م | الثلاثاء 25 يوليو 2023
جانب من العروض الفنية لوزارة الثقافة - أرشيفية

جانب من العروض الفنية لوزارة الثقافة - أرشيفية

أكد الفنان هشام عطوة مستشار وزير الثقافة للشؤون الثقافية والفنية، أن هناك اهتماما كبيرا من الدولة المصرية لإعادة تطوير البنية التحتية لقصور الثقافة في ظل الجمهورية الجديدة.

وأضافت خلال حواره مع الإعلامي عمرو خليل، ببرنامج من مصر، المذاع على قناة سي بي سي، أنه يوجد أنشطة ثقافية في كل محافظات الجمهورية لاكتشاف ورعاية الموهوبين، والحرف وإقامة المعارض سواء الفنون التشكيلية أو اليدوية أو معارض الكتاب، ومشروعات مختلفة مثل ابدأ حلمك.

إعلاء الولاء والانتماء

وذكر أن هناك فعاليات ثقافية مختلفة في كل محافظات الجمهورية، مضيفًا أنه يوجد اهتمام بالمحتوى الذي يعزز القيم الإيجابية للمجتمع، وهناك أنشطة مرتبطة بالمسرح والسينما والأدب والثقافة سواء كتب أو ندوات أو لقاءات، وجميعها يستهدف التوعية وإعلاء والولاء والانتماء.

وشدد على أن قصور الثقافة تفتح أبوابها لجميع المواطنين، وانتهاء خطة تطويرها خلال عامين.

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