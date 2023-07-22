وظائف التعليم 1445 في السعودية.. أكثر من 11 ألف فرصة عمل متاحة

وظائف التعليم 1445 في السعودية، أصبحت محط اهتمام عدد كبير من المواطنين المقيمين بالمملكة، سواء فيما يخص مواعيد التقديم أو الشروط المطلوب توافرها في المتقدمين، إذ أعلنت وزارة التعليم السعودية عن عدد 11551 وظيفة تعليمية شاغرة للعام الدراسي 1445، التي يمكن للجنسين التقدم لها، حيث سيكون المعيار للكفاءة ولتحقيق الشروط المطلوبة.

وفيما يلي، تعرض «الوطن»، ضمن خدماتها الإخبارية التي تُنشر يوميا، تفاصيل وظائف التعليم 1445 في السعودية، وفق الموقع الرسمي لوزارة التعليم بالمملكة العربية السعودية والذي جاء على النحو التالي:

وظائف التعليم 1445 في السعودية

وقال بيان صادر عن وزارة التعليم السعودية، إن الوظائف المعروضة في التعليم جاءت في عدد من التخصصات في إدارات التعليم، وهي متاحة للجنسين بنظام التعاقد، ويمكن التقديم لتلك الوظائف على المنصة الوطنية الموحدة للتوظيف «جدارات».

موعد التقديم للوظائف التعليمية 1445

ويمكن للراغبين في التقديم للوظائف التعليمية في المملكة، أن يقوموا باستيفاء بياناتهم عبر المنصة الموحدة للتوظيف، بداية من الثلاثاء المقبل 7 محرم 1445، الموافق 25 يوليو الجاري، بداية من الساعة التاسعة صباحا بتوقيت السعودية.

ويكون آخر موعد للتقديم يوم الأحد 12 محرم الموافق 30 يوليو الجاري الساعة 11 مساء بتوقيت السعودية.

شروط التقديم على الوظائف التعليمية 1445

ووضعت وزارة التعليم السعودية، بعض الشروط الواجب توافرها في المتقدمين لوظيفة معلم، التي جاءت على النحو التالي:

- أن يكون المتقدم حاصلا على شهادة جامعية في مجال التخصص المطلوب بكل وظيفة.

- تحقيق المعايير المهنية وشروط مزاولة مهنة التعليم.

- معادلة الشهادة الجامعية التي تم الحصول عليها من الخارج.