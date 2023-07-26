تزامنا مع عيد ميلاده.. رامي جمال يطرح أغنية «يالا بينا»

طرح النجم رامي جمال، أغنية جديدة بعنوان «يالا بينا»، عبر المنصات السمعية المختلفة، وقناته الرسمية على «يوتيوب»، وذلك في عيد ميلاده، الذي يتزامن اليوم الثلاثاء.

رامي جمال يحتفل بعيد ميلاده

وروج رامي جمال لأغنية «يالا بينا»، عن طريق نشر مقطع من الأغنية، عبر حسابه على «إنستجرام»، كاشفا عن تفاصيلها، قائلا «الأغنية من كلمات أحمد عبد النبي وألحان غريب وتوزيع نابلس وميكس وماستر خالد سند».

وتعد أغنية «وسط الوشوش» تتر مسلسل «بنون»، آخر أغاني رامي جمال، التي نشرها مؤخرًا عبر قناته الرسمية على «يوتيوب»، وحققت حوالي مليون مشاهدة خلال ما يقرب من شهر من طرحها.

رامي جمال يقدم تتر مسلسل «بنون»

كلمات أغنية «وسط الوشوش» للشاعر مصطفى ناصر، وألحان رامي جمال، وتوزيع وميكس وماستر إلهامي دهيمة وأحمد حسام، جيتارات أحمد حسين.