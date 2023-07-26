ضياء رشوان: نعمل على الخروج بتوصيات نهائية للحوار الوطني قابلة للتنفيذ

قال ضياء رشوان، المنسق العام للحوار الوطني، إنَّ الهدف الحالي هو الخروج بتوصيات نهائية ذات قابلية أكبر للتنفيذ وصياغة النتائج من مقترحات وتوصيات يقوم على وضعها ممثلو الاتجاهات بتوازن سياسي تم في الجلسات العامة ولا يوجد قيد واحد قيل على أي مقترح بجلسة عامة.

رشوان: تمثيل المقترحات في الجلسات المصغرة

وأضاف «رشوان» خلال استضافته ببرنامج «حديث الأخبار» على شاشة «قناة إكسترا نيوز»، أنَّه يتم تمثيل المقترحات في الجلسات المصغرة ولا يوجد إلا القيود الدستورية على هذه المقترحات والخبراء يدلون بآرائهم بحرية واليوم تم عقد جلستين والبداية موفقة للغاية.

عرض التوصيات على مجلس الأمناء

تابع المنسق العام للحوار الوطني، أنَّه سيتم عرض التوصيات على مجلس الأمناء والجلسات المصغرة لا تمثل طرفا واحدا، سواء في توجه أو رأي سياسي والقضايا الخلافية مثل «النظام الانتخابي» وبه تباين شديد في وجهات النظر فهناك آليات توضع للتوافق والوصول لحل مرضٍ لكل الأطراف.