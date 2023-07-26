بدء شراء شهادات الادخار الدولارية الجديدة من بنكي الأهلي ومصر.. اليوم

يستقبل بنكا الأهلي ومصر، اليوم الأربعاء المواطنين الذين يرغبون في شراء الشهادات الدولارية، التي تم الإعلان عنها أمس، وهي شهادات ادخار بالدولار الأمريكي لمدة ثلاث سنوات جديدة بعائد يصل إلى 27%.

وترصد «الوطن» من خلال السطور التالية، تفاصيل خطوات شراء الشهادات الجديدة من البنك الأهلي المصري وبنك مصر.

عملاء البنك الأهلي المصري

يمكن لعملاء البنك الأهلي المصري شراء شهادات الادخار الجديدة من خلال:

- فروع البنك الأهلي المصري،

- موقع البنك «الأهلي نت»

- تطبيق «الأهلي موبايل»

- الموقع الإلكتروني الرسمي للبنك الأهلي من خلال استخدام بطاقات ائتمان غير صادرة من مصر.

ويمكن لعملاء البنك المقيمين بالخارج، وليس لهم حسابات بالعملة الأجنبية تحويل المبالغ المطلوبة لشراء الشهادات وسيقوم البنك بفتح حسابات فرعية لهم بالعملة الأجنبية.

لغير عملاء البنك الأهلي المصري، يمكنهم شراء الشهادات من خلال:

- تعليمات مصاحبة لتحويلات بنكية موضحا به رقمهم القومي و المنتج المطلوب شراءه، على أن يتم الإعلان عن أرقام الحسابات التي سيتم التحويل عليها على موقع البنك الإلكتروني تزامنا مع إطلاق المنتج واستيفاء المستندات اللازمة للتعامل على تلك الحسابات من خلال فروع البنك وأي قنوات إضافية سيتم الإعلان عنها قريبا.

خطوات الحصول على شهادتي بنك مصر

وأعلن بنك مصر أنه يمكن شراء الشهادات الدولارية الجديدة عن طريق الموقع الإلكتروني لبنك مصر، وتطبيق الموبايل البنكي BM Online، بالإضافة إلى فروع بنك مصر داخل وخارج مصر، وأيضاً شبكة ماكينات الصراف الآلي.