كيف تقترض بضمان شهادات الادخار الجديدة من بنكي الأهلي ومصر؟.. اعرف التفاصيل

يواصل القطاع المصرفي المصري تلبية احتياجات المواطنين والعملاء من المنتجات البنكية الجديدة والمتنوعة وتطوير الأوعية الادخارية، التي تتناسب مع احتياجاتهم، وظهر ذلك اليوم مع قيام البنك الأهلي وبنك مصر إصدار شهادات ادخار بالدولار الأمريكي لمدة ثلاث سنوات جديدة بعائد يصل إلى 27%.

وتوضح «الوطن»، من خلال السطور التالية كيفية الاقتراض بضمان الشهادات الجديدة، من البنك الأهلي وبنك مصر.

شهادات البنك الأهلي المصري الجديدة

حدد البنك الأهلي المصري الاقتراض بضمان شهادة «الأهلي بلس» فقط، حيث يمكن الاقتراض بضمان الشهادة حتى 50% من قيمتها بالجنيه المصري، على أن يكون الحد الأقصى لقيمة القرض 10 ملايين جنيه، وبسعر عائد قدره 2.25% أقل من سعر إقراض البنك المركزي.

شهادات بنك مصر الجديدة

وحدد بنك مصر الاقتراض بضمان شهادة «إيليت» فقط، ويمكن لحاملها الاقتراض بالجنيه المصري وحتى 50% من القيمة الاستردادية للشهادة وبحد أقصي 10 ملايين جنيه، ويتم استرداد الشهادات بالدولار الأمريكي طبقاً للشروط والأحكام المنظمة لذلك.

شهادات ادخار البنك الأهلي المصري الجديدة

وكان البنك الأهلي المصري وبنك مصر، أعلنا اليوم الثلاثاء، عن 4 شهادات ادخار جديدة بالدولار الأمريكي، وهي شهادات «الأهلي بلس» و«الأهلي فورا» من البنك الأهلي، وشهادات «القمة» و«إيليت» من بنك مصر بالدولار الأمريكي لمدة ثلاث سنوات.