ضياء رشوان: الدولة ملزمة وفقا للمادة 5 من الدستور بتعدد الأحزاب

قال الكاتب الصحفي ضياء رشوان، المنسق العام للحوار الوطني، إن الدستور يلزم الدولة في المادة 5 بتعدد الأحزاب، وثورة 25 يناير كانت من بوابات القوى ربما الأكبر للتعدد الحزبي في مصر.

عدد الأحزاب في مصر غير مسبوق

وأضاف «رشوان»، خلال لقاء ببرنامج «حديث الأخبار»، المذاع على قناة «إكسترا نيوز»، وتقدمه الإعلامية ريهام السهلي، أنه توجد 105 أحزاب، وفي الممارسة الموجودة بين الأحزاب يوجد 84، وهو عدد غير مسبوق منذ دخول النظام الحزبي لمصر عام 1907.

وأشار إلى أن التجربة الحزبية التي بدأت 1976 بعد إلغاء الاتحاد الاشتراكي، كانت تسمى في العلوم السياسية بالتجربة الحزبية المقيدة بسبب شروط لإنشاء الأحزاب، وهذه التجربة في البداية كانت 3 أحزاب فقط ثم زاد حزب الوفد لكن جرى إلغاؤه ثم عاد في 1984.

الدستور يمنع حل الأحزاب

وأكد أن الدستور الحالي يمنع حل الأحزاب نهائيا، ولا توجد لدى الدولة رغبة أو نية أو ممارسة في الاقتراب من حزب.