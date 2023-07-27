جمعية خيرية توزع زجاجات المياه المثلجة على المارة مجانا بالزقازيق

قررت جمعية خيرية بمحافظة الشرقية، توزيع زجاجات المياه المثلجة على المارة بشوارع الزقازيق مجانا، وذلك في أثناء الطقس الحار التي تشهده البلاد فغي الوقت الحالي، بهدف كسب الثواب، باعتبار ذلك تجارة رابحة مع الله سبحانه وتعالى.

وقال المهندس أحمد المسلماني، رئيس مجلس أمناء الجمعية الخيرية، أنه جرى إطلاق مبادرة خيرية بعنوان «رَوَاء» تستهدف توزيع زجاجات المياه المثلجة على المارة بشوارع مدينة الزقازيق، مشيرًا إلى أنها المرة الأولى لإطلاق الحملة وتوزيع المياه بالشوارع.

حملة لتوزيع المياه على المواطنين بالشوارع

وأوضح «المسلماني» أن حملة رَوَاء ليست مقتصرة على توزيع زجاجات المياه فحسب، وإنما تستهدف توفير الماء لكل محروم منها، مثل الأسر الفقيرة في القرى النائية والعشوائيات، لافتًا إلى توصيل المياه للقرى الأكثر احتياجا من خلال مد وصلات المياه.

200 وصلة مياه للقرى الأكثر احتياجا

وأكد في حديثه لـ«الوطن»، أن الجمعية تعمل جنبا إلى جنب مع الدولة، وتنفيذا لرؤيتها في التكفل بالحالات الأكثر فقرا ضمن الأعمال التطوعية التي تعززها الدولة، مشيرًا إلى أنهم بصدد إطلاق قافلة إلى مركزي فاقوس والحسينية خلال الفترة الراهنة، لتنفيذ حوالي 200 وصلة مياه للأسر الأكثر احتياجًا، لافتا إلى بحث الحالات اجتماعيا لتقديم الخدمات للأكثر استحقاقا.