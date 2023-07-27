شروط توصيل «الصرف الصحي» للجهات الحكومية بالمنوفية.. منها السجل التجاري

تواصل شركة مياه الشرب والصرف الصحي في محافظة المنوفية، تقديم خدماتها التي تتوفر في مراكز خدمة العملاء على مستوى جميع المقرات في المدن، ومن بينها، كيفية الانتهاء من توصيل خدمة الصرف الصحي للخدمات الحكومية خلال 14 يوم عمل.

كيفية توصيل خدمة الصرف الصحي للخدمات الحكومية

وأعلنت شركة مياه المنوفية، المستندات المطلوبة لتوصيل خدمة الصرف الصحي للمرافق العامة، الصادر لها موافقة من الحي المختص، وجاءت الأوراق كالتالي:

1 - الرخصة والرسومات الهندسية.

2 - موافقة الجهة الإدارية المختصة.

3 - بطاقة ضريبة وسجل تجاري حديث إن أمكن.

4 - إيصال سداد حديث يخص مكان التوصيل وإيصال كهرباء حديث.

5 - تفويض لمن سيقوم بالإجراءات.

6 - صورة بطاقة المفوض.

7 - أي مستند آخر ترى الشركة طلبه، ويكون ضرورياً لصحة وسلامة عملية التوصيل.

خطوات توصيل خدمة الصرف الصحي للخدمات الحكومية

وحددت شركة مياه الشرب والصرف الصحي، الإجراءات التي يجب اتباعها للحصول على الخدمة من مراكز خدمة العملاء بالشركة:

1- طلب معتمد من الجهة طالبة خدمة توصيل الصرف .

2- سداد العميل لسداد قيمة المعاينة والملف.

3- إجراء المعاينة على الطبيعة.

4- إعداد المقايسة التقديرية وإدراجها بمركز خدمة العملاء للسداد.

5- سداد العميل لقيمة المقايسة.

6- صرف الفني المختص للمهمات من المخازن.

7- استخراج العميل للتصاريح اللازمة للحفر.

8- تنفيذ الفنيين للمقايسة وإعداد المقايسة الختامية.

9- توقيع العميل للعقد بخدمة العملاء.

10- الانتهاء من تقديم الخدمة.