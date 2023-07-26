عاجل.. مفاجأة للزمالك وصدمة للشباب والنصر قبل البطولة العربية

كشفت صحيفة الرياضية السعودية، عن صدمة لفريقي الشباب والنصر، قبل مشاركتهما في البطولة العربية، حيث يتواجد الفريقين في المجموعة الثالثة برفقة نادي الزمالك المصري، بالإضافة إلى الاتحاد المنستيري التونسي، حيث أصبح الفريقين السعوديين مهددان بخوض المواجهات بدون صفقاتهما الصيفية الجديدة.

صحيفة الرياضية: النصر والشباب بدون صفقات في البطولة العربية بسبب عقوبات «فيفا»وأكدت الصحيفة أن الاتحاد العربي اشترطت قيد اللاعبين الجديد في الاتحادات الوطنية من أجل السماح لهم بالمشاركة في البطولة العربية التي تحتضنها مدينة الطائف بالسعودية، وتنطلق منافساتها غدًا الخميس.

وقال معيض الشهري مدير البطولة العربية في تصريحات لصحيفة الرياضية، أن الأندية التي لم تسجل لاعبيها على الصعيد المحلي، لن تستطيع إشراكهم في المسابقة، وسيتم مراجعة كافة القوائم من جانب اللجنة المنظمة، للتأكد من هذا الأمر.

وأشارت صحيفة الرياضية إلى أن أندية النصر والشباب بالإضافة إلى الاتحاد السعودي، مازالت ممنوعة من تسجيل لاعبيها الجدد، بسبب عقوبات متفرقة صدرت من جانب الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» ومحكمة التحكيم الرياضي «كاس»، حتى الآن.

صحيفة الرياضية: الهلال ضم صفقاته الثلاثة لقائمة البطولة العربية

وأوضحت الصحيفة أن نادي الهلال هو الفريق السعودي الوحيد الذي لن يواجه عقوبة منع تسجيل صفقاته، حيث ضمت قائمته الرسمية للبطولة الوافدين الجدد لكتيبة الزعيم، وهم: البرتغالي روبن نيفيز، السنغالي كاليدو كوليبالي والصربي سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش.

وكان نادي النصر السعودي قد تعاقد مع كلا من: الكرواتي مارسيلو بروزوفيتش، البرتغالي أليكس تيليس والإيفواري سيكو فوفانا، بينما نجح الشباب في ضم الكولومبي جوستافو كويلار لاعب وسط الهلال السابق.

وتمثل هذه الأنباء بشرى سارة لنادي الزمالك المصري، منافس النصر والشباب في البطولة العربية، الذي لم يبرم أي صفقة جديدة خلال سوق الانتقالات الصيفية، بسبب منعه من القيد وفقًا لعقوبة أصدرها الاتحاد الدولي لكرة القدم.