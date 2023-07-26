تعرف على طقس الأربعاء.. الحرارة المحسوسة تصل لـ45 بجنوب الصعيد والرطوبة 90%

يتوقع خبراء الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن يسود اليوم طقس شديد الحرارة رطب نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية وجنوب سيناء وجنوب البلاد حار رطب على السواحل الشمالية الغربية مائل للحرارة رطب ليلًا على كافة الأنحاء.

ارتفاع نسب الرطوبة مما يزيد الاحساس بحرارة الطقس

وأوضحت الأرصاد في بيان لها حدوق ارتفاع في نسبة الرطوبة مما يزيد الاحساس بحرارة الطقس على مدار اليوم.

وتصل درجة الحرارة الكبرى في القاهرة الكبرى والوجه البحري لـ39 درجة مئوية بينما تبلغ الدرجة المحسوسة 42 درجة وتصل نسبة الرطوبة العظمى لـ90% بينما تبلع درجة الحرارة الضغرى 26 درجة وتصل الرطوبة لـ35%.

وتصل درجة الحرارة الكبرى على السواحل الشمالية الغربية لـ35 درجة وتصل درجة الحرارة المحسوسة لـ38 درجة مع نسبة رطوبة 92%.

أعلى درجة حرارة محسوسة في جنوب الصعيد

وتبلغ أعلى درجة حرارة تتعرض لها البلاد 44 درجة في جنوب الصعيد على أن تكون المحسوسة 45 درجة وتقل نسبة الرطوبة لتصل لـ35%.

أما شمال الصعيد فتصل درجة الحرارة لـ41 درجة وتصل الدرجة المحسوسة لـ43 درجة بينما تبلغ الرطوبة 70%.