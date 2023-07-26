«الأرصاد» تنهي حالة التحذير للمصطافين: الآن يمكنكم الاستمتاع بالشواطئ

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، إنهاء حالة التحذير الذي أطلقته خلال الـ24 ساعة الماضية لجميع المصطافين على السواحل الشمالية الشرقية والغربية، من نزول البحر نظرا لنشاط الرياح الذي عمل على ارتفاع حركة الأمواج لنحو 3 أمتار، وشملت التحذيرات بشكل خاص شواطئ «الإسكندري، ومطروح، وبلطيم، ورأس البر، والضبعة، وجمصة».

اعتدال حركة الأمواج اليوم

وأضافت الأرصاد الجوية في بيان صادر عنها، أنّ حالة الاعتدال في حركة الأمواج عادت اليوم إلى طبيعتها على سطحي البحر المتوسط والأحمر، ما يسمح بنزول البحر في المحافظات والمدن الساحلية المختلفة، وممارسة جميع الأنشطة البحرية، خاصة على شواطئ «رأس سدر- العين السخنة- الغردقة- شرم الشيخ- رأس البر- الضبعة- مطروح- شرم الشيخ- الأسكندرية- مرسي علم- العلمين»، حيث إنّ ارتفاع الأمواج خفيف إلى معتدل بين 1- 1.5 متر.

هدوء نشاط الرياح اليوم

ولفتت الأرصاد، إلى وجود هدوء نسبي في حركة ونشاط الرياح الشمالية الغربية، الذي أثر أمس الثلاثاء على المدن الساحلية وتراوحت سرعاتها بين 40-50 كيلومترا في الساعة.

درجات الحرارة اليوم على المدن الساحلية

وجاءت درجات الحرارة اليوم الأربعاء على المدن الساحلية، كما يلي:

- الإسكندرية: العظمى بها 35 والصغرى 25 درجة مئوية.

- العلمين: العظمى بها 33 و الصغرى 25 درجة.

- مطروح: العظمى بها 32 والصغرى 23 درجة.

- جمصة: العظمى بها 35 والصغرى 24 درجة.

- رأس البر: العظمى بها 34 والصغرى 25 درجة.

- شرم الشيخ: العظمى بها 41 والصغرى 30 درجة.

- الغردقة: العظمى بها 41 والصغرى 30 درجة.

- مرسى علم: العظمى بها 40 والصغرى 29 درجة.

- العين السخنة: العظمى بها 37 والصغرى 27 درجة.

- رأس سدر: العظمى 37 والصغرى 27 درجة.