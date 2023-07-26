ضبط 26 جركن زيت مجهول المصدر وتحرير 220 محضرا في حملات بالمنوفية 

ضبط مفتشو مديرية التموين في محافظة المنوفية، كميات من الزيوت مجهولة المصدر في إحدى القري بمركز منوف، واتخذوا كافة الإجراءات القانونية اللازمة، وحرروا محضر بالواقعة، وإخطار جهات التحقيق لمباشرة التحقيقات، واتخاذ ما يلزم تجاه المضبوطات.

التحفظ علي 1000 كيلو زيت مجهول المصدر في المنوفية

وقال عاطف الجمال وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية في محافظة المنوفية، إنّ الحملات التموينية في مركز منوف، نجحت في ضبط 26 جركن زين مجهول المصدر وغير مدون عليه أي علامة تجارية أو معلومات عن المنتج، موضحا أنّ الكمية تزيد عن 1000 كيلو لأن كل جركن يحتوي على 40 كيلو.

وأضاف وكيل وزارة التموين بالمنوفية، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنه تم التحفظ على الكميات المضبوطة من الزيوت في الحملة التموينية بمركز منوف، ووضعها تحت تصرف جهات التحقيق لحين صدور القرار القانوني حيال المضبوطات.

تحرير 220 محضر تمويني في المنوفية

وأشار إلي أنه تم تحرير 220 محضرا تموينيا متنوعا خلال الساعات الماضية، شملت حملات على الأسواق والمحال التجارية، والمرور على عدد من المخابز، واتخاذ إجراءات تجاه المخالفين المتلاعبين في الموازين والنظافة العامة، مؤكدا أن الحملات مستمرة على مدار الأسبوع لضبط الأسواق.