«فرامل السيارة» قد تعرضك للحبس في هذه الحالة.. احذر عدم صيانتها

يتساهل البعض من قائدي السيارات، بعدم صيانة فرامل السيارة، ما يعرض حياته وحياة المارة على الطرق للخطر، وهو ما لا يتهاون فيه قانون المرور، ولذلك نص على عقوبة خاصة كبيرة في هذه الحالة وتصل إلى حد الحبس.

عقوبة عدم صيانة فرامل السيارة

ونصت المادة رقم «75» من باب العقوبات في قانون المرور، على عقوبة خاصة في هذه الحالة، وحددتها بـ«قيادة مركبة آلية خالية من الفرامل بنوعيها أو كانت جميع فراملها أو إحداها غير صالحة للاستعمال».

الحبس والغرامة عقوبة عدم صيانة فرامل السيارة

وفي هذه الحالة يعاقب قانون المرور بالحبس مدة لا تزيد على 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 300 جنيه ولا تزيد على 1500 جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد في أي قانون آخر.

وفي حالة ارتكاب هذا الفعل مرة أخرى خلال 6 أشهر من تاريخ الحكم النهائي بالإدانة، تضاعف العقوبة السالبة للحرية، وعقوبة الغرامة المالية، وذلك للردع من ارتكاب هذه النوعية من المخالفات التي تعرض حياة الآخرين للخطر.