خريطة قطع المياه عن 5 مراكز بالمنوفية.. اعرف الأماكن والمواعيد

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنوفية قطع المياه اليوم الأربعاء عن 5 مراكز« تلا ومنوف وقويسنا وشبين الكوم والشهداء»، لمدة 4 ساعات، بداية من الـ10 صباحا حتى الـ2 ظهرا.

أماكن قطع المياه اليوم

وكشفت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنوفية عن أسماء القرى في الـ5 مراكز.

- شبين الكوم: قطع المياه عن قرى الكوم الأخضر ومنشاة شنوان والماي والبتنانون.

- قويسنا: انقطاع المياه عن قرى بهنس وكفر ابشيش وبقنا وشبرا بخوم وأم خنان.

- الشهداء: انقطاع المياه عن قرى ساحل الجواير وسرسموس.

- منوف: قطع المياه عن قرية منوف.

- تلا: انقطاع المياه عن قريتي كفر ربيع وكفر العلوي.

سبب قطع المياه اليوم

وأرجعت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنوفية أسباب قطع المياه اليوم الأربعاء عن مراكز بالمنوفية لغسيل الشبكات وتطهير المروقات وغسيل الخزانات، وفقا لخطة الصيانة الدورية التي تتبعها شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنوفية بشكل شهري لصيانة المحطات التابعة لها خلال فترة العمل الصباحية.