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وزير الإسكان يوجه بسرعة تسليم وحدات الموظفين المنتقلين إلى العاصمة الإدارية

كتب:

أيمن حمزة
10:12 ص | الأحد 23 يوليو 2023
تسليم وحدات العاملين بالعاصمة الإدارية الجديدة

تسليم وحدات العاملين بالعاصمة الإدارية الجديدة

تابع الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، مع المهندس عمار مندور، رئيس جهاز تنمية مدينة بدر، إنهاء إجراءات وتسليم محاضر استلام وحدات المرحلة الأولى بمشروع زهرة العاصمة المخصص لموظفي الدولة المنتقلين للعمل بالعاصمة الإدارية الجديدة، بإجمالي 376 عمارة بها 9024 وحدة سكنية.

وزير الإسكان يتابع إنهاء إجراءات تسليم وحدات موظفي الدولة بالعاصمة الإدارية

وقال الوزير إن هناك توجيهات بسرعة إنهاء الإجراءات والتيسير على موظفي الدولة المنتقلين للعمل بالعاصمة الإدارية الجديدة، لاستلام وحداتهم المخصصة لهم، والتأكيد على سرعة تشغيل الخدمات المختلفة ليستفيد بها مالكو الوحدات.

وأوضح المهندس عمار مندور، رئيس جهاز تنمية مدينة بدر، أنه جرى إنهاء إجراءات وتسليم محاضر الاستلام الخاصة بـ 1342 وحدة سكنية بالمشروع، موضحا أن المشروع يشمل على عدد من الخدمات تتضمن 3 مدارس وحضانتين ومخبزين ومركزين طبيين و4 أسواق تجارية وملاعب ودور عبادة.

وشدد المهندس على إنهاء وتسهيل الإجراءات داخل مقر الجهاز حيث تم توفير عددٍ كاف بخدمة العملاء للانتهاء من جميع الإجراءات من تقديم على المياه والكهرباء والغاز وتسليمهم محضر استلام الوحدة في نفس اليوم.

وفي سياق متصل، تفقدت المهندسة إيمان نبيل، رئيس الإدارة المركزية للتنمية والمشرف على مراكز المعلومات بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، سير العمل بالمركز التكنولوجي لجهاز تنمية بمدينة بدر، مشيدة بدور الجهاز ومركز خدمة العملاء والمركز التكنولوجي في تسهيل الإجراءات على موظفي الدولة المنتقلين إلى العاصمة الإدارية الجديدة.

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بقلم أيمن حمزة

مسئول مكتب الوطن بمطار القاهرة.