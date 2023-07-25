رئيس جهاز تنمية العاصمة الإدارية الجديدة يكشف نسب تنفيذ الحي السكني «R5»

قال المهندس شريف الشربيني، رئيس جهاز تنمية العاصمة الإدارية الجديدة، إنَّه جار تنفيذ حي سكني جديد في العاصمة الإدارية الجديدة، وهو الحي السكني R5، موضحًا أنَّه يتميز بانتشار واسع في المساحات الخضراء والحدائق.

نسب تنفيذ الحي السكني R5

وأضاف «الشربيني» في تصريحات لـ«الوطن»، أن الحي السكني R5، مقام على مساحة 885 فدانًا، ويحتوي على 500 فيلا منفصلة ومتصلة وشبه متصلة، ومقرر لها أن تضم 23 ألف وحدة سكنية، بجانب عدد من الوحدات الفاخرة، مؤكدا أن نسب تنفيذ الحي R5، وصلت إلى أكثر من 70%، متوقعًا أنَّه مع نهاية العام القادم 2024، سيكون تم الانتهاء منه بالكامل.

وأكّد أنَّ الحي السكني R5، مخصص به منطقة للأبراج السكنية ذات الاستخدام المختلط بالأدوار السفلية، فيوجد بها قرابة 2000 وحدة سكنية، التي تتوفر بها جميع الخدمات.

نصيب الفرد من المسطحات الخضراء 15 مترا

وأشار رئيس جهاز تنمية العاصمة الإدارية الجديدة إلى أن، العاصمة مدينة من مدن الجيل الرابع، تهدف إلى تطبيق معايير الاستدامة، والذكاء الاصطناعي، منوها بأهمية المسطحات الخضراء، وأن نصيب الفرد من المساحات الخضراء 15 متر مربع، كاشفا أنَّ المعدل العالمي 12 مترا مربعًا هو نصيب الفرد من المساحات الخضراء، إضافة إلى أنَّ أعمال التنفيذ راعت حقوق الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة.

وتابع أنَّه لأول مرة يتم تنفيذ مسارات لكابلات الكهرباء تحت الأرض للحد من المشكلات التي تتعرض لها، وذلك لأول مرة في إفريقيا،