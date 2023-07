زلزال تركيا.. اللحظات الأولى لاهتزاز الأرض وسقوط المباني «فيديو»

ضرب زلزال تركيا البالغ شدته 5.5 درجة على مقياس ريختر ولايتي أضنة وعثمانية جنوبي البلاد، أدى الى إصابة ما يقرب من 8 أشخاص خلال الساعات القليلة الماضية، حيث شعر به سكان الولايات الأخرى القريبة من وقوع الزلزال متسببا في سقوط المباني والممتلكات، ووقوع خسائر مادية كبيرة.

ووصل عمق زلزال تركيا لـ12 كيلومترا، وتداول رواد التواصل الاجتماعي على تطبيق «تويتر» لقطات مشاهد تظهر لحظة اهتزاز وحركة الجبال، وعبر عدد كبير من المتابعين عن استيائهم الشديد لتكرار حدوث الزلازل، إذ أعلنت وزارة الصحة التركية، عن إصابة شخصين في ولاية أضنة، و6 آخرين في ولاية عثمانية نقلوا على اثرها الى المستشفى لتلقي الرعاية المناسبة.

A 5.5-magnitude earthquake shook the southern Turkish province of Adana, striking just under six months after the devastating quakes that killed more than 50,000 people in Turkey and Syria. Prayers for the people. #deprem #depremoldu pic.twitter.com/1B4OjUvUXt