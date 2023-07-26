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زلزال تركيا.. اللحظات الأولى لاهتزاز الأرض وسقوط المباني «فيديو»

كتب:

سارة ثروت
10:53 ص | الأربعاء 26 يوليو 2023
زلزال تركيا

زلزال تركيا

ضرب زلزال تركيا البالغ شدته 5.5 درجة على مقياس ريختر ولايتي أضنة وعثمانية جنوبي البلاد، أدى الى إصابة ما يقرب من 8 أشخاص خلال الساعات القليلة الماضية، حيث شعر به سكان الولايات الأخرى القريبة من وقوع الزلزال متسببا في سقوط المباني والممتلكات، ووقوع خسائر مادية كبيرة.

عمق زلزال تركيا

ووصل عمق زلزال تركيا لـ12 كيلومترا، وتداول رواد التواصل الاجتماعي على تطبيق «تويتر» لقطات مشاهد تظهر لحظة اهتزاز وحركة الجبال، وعبر عدد كبير من المتابعين عن استيائهم الشديد لتكرار حدوث الزلازل، إذ أعلنت وزارة الصحة التركية، عن إصابة شخصين في ولاية أضنة، و6 آخرين في ولاية عثمانية  نقلوا على اثرها الى المستشفى لتلقي الرعاية المناسبة.

اللحظات الأولى لاهتزاز الأرض في تركيا

وبحسب موقع قناة «روسيا اليوم»، أعلنت الهيئة العامة لإدارة الكوارث التركية (أفاد) إن زلزال تركيا قد وقع في تمام الساعة 08:44 بالتوقيت المحلي و5:44  صباحا بتوقيت جرينتش بمنطقة كوزان بولاية أضنة التركية، في حين صرحت هيئة الطوارئ والكوارث في تركيا إنه لا توجد آثار سلبية جسيمة حتى اللحظة بسبب وقوع الزلزال في أضنة.

 

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بقلم سارة ثروت