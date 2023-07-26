طلاب الشهادات المعادلة يحجزون مقاعد مبكرا في الجامعات الخاصة.. تعرف على السبب

ما أن أنتهى طلاب الثانوية العامة من أداء الامتحانات التي أمتدت لمدة شهر كامل، تملكهم خلاله الكثير من مشاعر القلق والتوتر والترقب، ليبدأوا مرحلة أخرى لا تقل صعوبة كونها ترسم ملامح مستقبلهم وهي مرحلة اختيار الكليات التي يرغبون في الدراسة بها والجامعات التي يريدون الالتحاق بها.

يتسابق العديد من طلاب الثانوية العامة لتقديم أوراقهم بأكثر من جامعة خاصة حتى من قبل ظهور النتيجة لضمان حجز مقاعدهم بها قبل اكتمال الأعداد المطلوبة خاصة بالكليات العملية كالطب والهندسة والصيدلة، كما أن الطالب الواحد قد يقدم أوراقه في أكثر من جامعة حتى لا يصاب بخيبة أمل إذا كان درجة القبول بإحدى الجامعات أعلى من مجموعه في الثانوية العامة، وفيما يلي ترصد «الوطن» تجارب بعض الطلاب خلال رحلتهم لتقديم أوراقهم للالتحاق بالجامعات الخاصة هذا العام.

يوسف أحمد إبراهيم، حاصل على شهادة معادلة للثانوية العامة من دولة الكويت هذا العام، ويرغب في الالتحاق بإحدى الجامعات الخاصة لبدء الدراسة بالعام الجامعي 2023، قال في حديثه لـ«الوطن»، إنّ الجامعات الخاصة وجهة الكثير من الطلاب القادمين من الخارج، خاصة وأن معادلة شهادتهم في الثانوية العامة تفقدهم بعض الدرجات وهو ما يقلل فرص البعض في الالتحاق بالكليات العلمية الطبية التي تتطلب الحصول على مجاميع عالية تصل إلى 99%، من بينها كليات القمة كالطب البشري وطب الأسنان والصيدلة والهندسة.

وأضاف «يوسف»، أنّه ينتظر الإعلان عن فتح باب تنسيق الطلاب الوافدين الذي يتم بدء قبول الطلاب به بعد المرحلة الثانية من تنسيق الثانوية العامة، رغبة في الالتحاق بالدراسة في الجامعات الحكومية إذا أتيحت له الفرصة، وتوافق مجموعه مع المجموع المطلوب للالتحاق بإحدى كلياتها، مشيرًا إلى أنه كغيره من الطلاب قام بتقديم أوراقه بعدد من الجامعات الخاصة قبل ظهور نتيجة الثانوية العامة، لضمان حجز مقعد له بإحدى كلياتها إذا لم يتم قبوله في الجامعات الحكومية التي سيتطلب الالتحاق بها مجموع كبير.

ولفت يوسف إلى أنه قدم أوراقه في جامعات خاصة بصعيد مصر، وأخرى في محافظة الجيزة بمدينة السادس من أكتوبر، مشيرًا إلى أن إجراءات التقديم تتضمن تقديم شهادة الثانوية المعادلة موثقة من الخارجية والسفارة، وصورة الرقم القومي وشهادة التجنيد للطلاب الذكور.

يوسف: ابلكيشن للتقديم بالجامعات الخاصة يتراوح رسومه من 1500إلى 2000 جنيه

وأوضح «يوسف» أنّ التقديم في الجامعات الخاصة يكون عن طريق ملء البيانات بـ «أبلكيشن» يتراوح رسومه من 1500إلى 2000 جنيه مصري للطلاب المصريين حسب الجامعة، وهي رسوم لا تسترد في حال عدم القبول بالجامعة الخاصة أو إذا قرر الطالب الالتحاق بجامعة أخرى، لافتًا إلى أن بعض الجامعات يكون فيها اختبارات قبول غالبًا ما تكون قاصرة على امتحان لقياس مستوى الطالب باللغة الإنجليزية، وبعض الجامعات لا يوجد بها أي اختبارات للالتحاق، فقط يكون الطالب حاصل على الحد الأدنى المعلن عنه، ويتقدم بطلب الإلتحاق ويقوم بسداد الرسوم.

وكشف «يوسف» عن أن الكثير من الطلاب يلجأون إلى التقديم في الجامعات الخاصة قبل ظهور التنسيق لأن الانتظار لحين ظهور النتيجة والتنسيق تكون بعض الكليات بالجامعات الخاصة قد أكتمل نصابها، ويضطر الطالب لتسجيل أسمه بقوائم الانتظار وغالبًا ما تكون جميع الأماكن قد أكتملت ولا تتاح له فرصة للدراسة، وقد يضطر للانتظار عام كامل لمعاودة التقديم مرة أخرى.

التقديم قبل ظهور نتيجة الثانوية العامة

الخطوات التي اتبعها يوسف قام بها أسامة وهبة، الذي روى تجربته قائلا إنه تقدم للالتحاق بكلية الهندسة في إحدى الجامعات الخاصة بمدينة 6 أكتوبر، موضحا أنّ التقديم في الجامعات الخاصة أصبح يتشابه إلى حد كبير التنسيق في الجامعات الحكومية، والذي يبدأ بمرحلة تقديم طلب لكتبة البيانات وإستمارة لتسجيل الرغبات، غير أنه يبدأ بمرحلة مبكرة عن التنسيق بالجامعات الحكومية، وبعضها يكون التقديم بمقر الجامعة مباشرة دون الحاجة لتنسيق، ويتم دفع المصروفات بنفس يوم التقديم بعد الإعلان عن القبول، والبعض الآخر يكون هناك تنسيق ويتم الإعلان بعده عن الطلاب المقبولين.

أسامة: معظم الجامعات الخاصة تعتمد نظام التنسيق الداخلي

ولفت «أسامة» إلى أنه خلال رحلته لتقديم أوراقه بالعديد من الجامعات الخاصة، وجد أن معظمها يتبع نظام التنسيق للقبول، باستثناء عدد قليل يتم فيه قبول كافة الطلاب المتقدمين الحاصلين على الحد الأدنى المعلن عنه، والأغلبية العظمى من الجامعات يقوم الطلاب بكتابة رغباتهم ويتم عمل تنسيق داخلي والإعلان عن حد أدنى للقبول بالكليات يختلف عن الحد الأدنى الذي تم تحديده من قبل، كونه يعتمد على قبول الطلاب وفقًأ لحصولهم على المجاميع الأعلى وصولًا للأعداد المطلوبة، ولذا يكون المجموع المطلوب للقبول أعلى من الحد الأدنى الذي يتم الإعلان عنه قبل التنسيق.

التنسيق الداخلي لكل جامعة خاصة يحدد الحد الأدنى للقبول بالكليات

وهو الأمر الذي أكدته منة الله أحمد، قائلة إنّ التقديم للجامعات الخاصة يكون قبل ظهور نتيجة الثانوية العامة، وبعد الإعلان عن المقبولين حسب الحد الأدنى الذي تحدده الجامعات وفقًا للحد الأدنى للاعداد التي ترغب بضمها، بحسب تجربتها بالتقديم بعدد من الجامعات الخاصة، وتشمل طرق الدفع، إما خزينة الجامعة أو عن طريق أحد البنوك.

وأشارت «منة» إلى أنّ الحد الأدنى لكل جامعة جعل بعض الطلاب يلتحقون بالطب من 80%، في حين تم رفض طلاب آخرين من جامعات أخرى لدراسة الطب وهم حاصلين على مجموع 87%، إذ أنّ التنسيق الداخلي يجعل الحد الأدنى للقبول يختلف من جامعة لأخرى، وهو ما يدفع الطلاب لتقديم أوراقهم بأكثر من جامعة لضمان الالتحاق بالكليات التي يرغبون بدراستها.

امتحان اللغة الإنجليزية بالجامعات الخاصة قاصر على تحديد مستوى الطالب

تجربة كنزي حازم في التقديم كانت لا تتضمن أي معوقات كونها تقدمت بأوراقها لإحدى الجامعات الخاصة التي يكون القبول فيها يتطلب فقط التقديم المباشر بمقر الجامعة والحصول على الحد الأدنى المطلوب ودفع المصروفات، حتى أنّ امتحان اللغة الإنجليزية الذي يشترط اجتيازه كان لتحديد مستوى الطالب فقط وليس لتحديد قبوله من عدمه، كما أن الرسوم المقررة لاجتياز امتحان اللغة يتم خصمه من المصروفات كون الطلاب يكون تم قبولها بالفعل بمجرد التقديم.