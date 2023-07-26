خبير اقتصادي: قطاع الخدمات أكبر مساهم في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 50٪

كشف الخبير الاقتصادي الدكتور وليد جاب الله عن أهمية تنمية قطاع الخدمات، مشيراً إلى أنه من أهم القطاعات في مصر من حيث حجم وجودة الخدمات، فضلاً عن أنه المساهم الأكبر في الناتج المحلي الإجمالي بحصة تزيد عن 50٪ وفي وقت تسعى فيه الدولة جاهدة لزيادة الدخل القومي.

وقال «جاب الله»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «هذا الصباح» عبر فضائية «إكسترا نيوز»، اليوم الأربعاء، إن قطاع الخدمات متشابك مع غيره، بما في ذلك السياحة والعقارات، متابعًا: «إعادة استخدام الأصول المصرية، بهذه الفكرة تكون كلمة السر لتعزيز دور قطاع الخدمات في المساهمة في الإنتاج المحلي وزيادة الدخل القومي، فضلًا عن دور هذا الملف في حالة تطبيق هذه الفكرة على زيادة الإيرادات الدولارية».

فرصة كبيرة للمستشفيات الاستثمارية في القطاع الطبي

وأوضح الخبير الاقتصادي أن هناك فرصة كبيرة للمستشفيات الاستثمارية في القطاع الطبي، مضيفا أن مصر يمكن أن تعززها من حيث العلاجات والخدمات التجميلية التي تقام في العاصمة الإدارية الجديدة، مشيرا إلى أن تكلفة الفرصة البديلة للتوظيف في قطاع الخدمات منخفضة نسبيًا مقارنة بالقطاعات الأخرى.